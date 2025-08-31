دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی صانعی برای برگزاری اردوی جدید تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال، ۲۰ بازیکن را دعوت کرد.

این اردو از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ شهریور ماه در مهمانسرای شماره یک شهید مجد رضایی برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

سعید فخرایی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف و امیرحسین فروتن (اصفهان)

صدرا چوپانی، جابر طاهری، مهدی یگانه و حسین عبد معبود (خراسان رضوی)

امیرحسین مستشار نژاد و امیرحسین داهی‌پور (کرمان)

مهدیار پرکلاهی (تهران)

علی احمدی، محمدمهدی جوزری و رضا رودباری (هرمزگان)

حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی و محمدجواد نوروزی (قم)

محمدحسین غریبی (مرکزی)

تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال ایران خودش را برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آماده می‌کند.