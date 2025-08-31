باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

جنگنده های رژیم صهیونیستی شهر «النبطیه» لبنان را به شدت بمباران کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگنده‌های اسرائیلی صبح امروز حومهٔ شهر نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملات شدید قرار دادند.

 

مطالب مرتبط
حمله شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

افشای هویت اپراتور پهپاد‌های رژیم صهیونیستی + فیلم

حمله شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

چگونه سامانه‌های خودکار اسرائیل مرز بین نظامی و غیرنظامی را محو کردند؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۵۴۹

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۴۸۵

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۳۵۳

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۳۳۷

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۳۳۰

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.