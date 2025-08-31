باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل متحد گفت: مخالفان غربی روابط نزدیک‌تر بین روسیه و آمریکا آماده‌اند تا اوکراین را فدا کنند تا از بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن جلوگیری شود.

اسکات ریتر افزود: «مخالفان زیادی در داخل ایالات متحده و اروپا برای جلوگیری از بهبود روابط [دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا] با روسیه وجود دارند و متأسفانه، این افرادی که مخالف روابط بهتر با روسیه هستند، حاضرند اوکراین را فدا کنند تا به نتیجه دلخواه خود برسند و وقتی می‌گویم فدا شدن، منظورم به معنای واقعی کلمه فدا شدن اوکراین است. آنها در حال نابود کردن گنجینه ژنتیکی اوکراین هستند.»

ریتر خاطرنشان کرد که کی یف به زودی «اعزام جوانان ۱۸ ساله به خط مقدم» را آغاز خواهد کرد و به این ترتیب «اوکراین را در یک مسابقه به پایان می‌رساند.»

از فوریه ۲۰۲۲، اوکراین بسیج عمومی اعلام کرده و بار‌ها آن را تمدید کرده است و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فرار مردان در سن خدمت سربازی انجام می‌دهد. رسانه‌های اجتماعی اوکراین مرتباً ویدیئوهایی از بسیج اجباری و درگیری بین شهروندان و کمیسر‌های نظامی در شهر‌های مختلف منتشر می‌کنند.

به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی در ارتش، کارمندان کمیساریای نظامی حملات به اماکن عمومی را افزایش داده و بازداشت‌شدگان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در همین حال، مردان در سن خدمت سربازی به هر طریقی سعی در ترک کشور دارند و اغلب جان خود را به خطر می‌اندازند.

منبع: تاس