فرماندار خرم آباد گفت: بخش خصوصی در این سند ۵ ساله تا پایان ۱۴۰۷ باید در حدود ۴۷ همت سرمایه گذاری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - درمنان فرماندار خرم آباد امروز گفت: ۹۱ پروژه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی با اعتبار ۱۵۷۱ میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح شد.

درمنان بیان کرد: در حوزه مسکن ۷۵۸ واحد مسکن ملی با اعتبار ۹۰۹ میلیارد تومان و ۱۰ واحد مسکن مددجویان به اعتبار ۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی افزود: سند راهبردی خرم آباد با ۳۰ پروژه پیشران، ۱۶ پروژه اقتصادی، ۱۴ پروژه عمرانی، ۱۲۵ پروژه محرک و اولویت دار و ۱۴۵ شاخص توسعه در حوزه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی تدوین شده است.

فرماندار خرم آباد گفت: بخش خصوصی در این سند ۵ ساله تا پایان ۱۴۰۷ باید در حدود ۴۷ همت سرمایه گذاری کنند.

درمنان بیان کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای جهت استفاده از منابع طبیعی، تنش آبی، اقتصادی و صادرات محور توجه ویژه‌ای شده است.

وی گفت: با توجه به کمبود برق باید به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی و تسهیل مجوز‌ها و تأمین اراضی پیش برویم.

