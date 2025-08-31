پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حضور در تیم فوتبال استقلال تهران و عدم درخشش قابل توجه در جمع آبیپوشان، جوئل کوجو با عقد قراردادی قرضی و به مدت یک فصل، به تیم نفتچی فرغانه ازبکستان پیوست.
کوجو در تازهترین صحبتهای خود با رسانههای ازبکستانی گفت: من با تمام وجود میخواستم به دینامو بازگردم، اما مسائل مالی نقش تعیینکنندهای داشت. باشگاه نفتچی توانست مبلغ تعیینشده باشگاه استقلال را پرداخت کند و بنابراین انتخاب من به نفع باشگاه بود. از هواداران میخواهم که من را درست درک کنند.
او افزود: در زندگی یک فوتبالیست انتخابهای زیادی وجود دارد. این بار خوششانس بودم که در تیم نفتچی فرغانه بازی کنم. با تمام توان برای این تیم میجنگم و تلاش میکنم هواداران را خوشحال کنم.
لازم به ذکر است که تیمهای ملی فوتبال قرقیزستان و ترکمنستان در تورنمنت کافا روز گذشته (شنبه ۸ شهریور) به مصاف هم رفتند. این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و جوئل کوجو زننده تنها گل تیم ملی قرقیزستان بود و در پایان بازی جایزه بهترین بازیکن زمین را نیز دریافت کرد.
قرارداد قرضی کوجو به پایان فصل جاری محدود است و او در پایان فصل باید به استقلال تهران بازگردد.