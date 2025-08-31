افتتاح پروژه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور در دلگان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال

همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پروژه شبکه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور شهرستان دلگان با حضور فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال و با هدف تأمین و پایداری آب شرب سالم برای بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی اجرا شده است.

 فرماندار دلگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده اهتمام دولت در رفع مشکلات زیربنایی مناطق محروم است و تأمین آب شرب پایدار از مهم‌ترین مطالبات مردمی محسوب می‌شود که امروز برای اهالی روستای کَلّان ظُهور محقق شد.

 وی افزود: خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند آب شرب، از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و با افتتاح این پروژه گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان دلگان برداشته شد.

 پروژه آبرسانی کَلّان ظُهور با پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان به سرانجام رسید و اکنون مردم این منطقه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

 

برچسب ها: آبرسانی روستایی ، هفته دولت
