افتتاح پروژه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور در دلگان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال

باشگاه خبرنگاران جوان _ این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال و با هدف تأمین و پایداری آب شرب سالم برای بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی اجرا شده است.

فرماندار دلگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده اهتمام دولت در رفع مشکلات زیربنایی مناطق محروم است و تأمین آب شرب پایدار از مهم‌ترین مطالبات مردمی محسوب می‌شود که امروز برای اهالی روستای کَلّان ظُهور محقق شد.

وی افزود: خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند آب شرب، از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و با افتتاح این پروژه گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان دلگان برداشته شد.

پروژه آبرسانی کَلّان ظُهور با پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان به سرانجام رسید و اکنون مردم این منطقه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.

