باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها با رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت به ویژه در شهر تهران، شهر‌های اطراف و حاشیه پایتخت بیشتراز قبل مورد توجه خانواده‌ها برای سکونت و یا فعالیت تجاری قرار گرفته است. در این میان، شهرستان بومهن که در سال‌های گذشته به‌سرعت رشد کرده، به یکی از گزینه‌های اصلی در شرق تهران تبدیل شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که کوه خواری و تخریب منابع طبیعی مدتی است که اهالی این شهرستان را آزار می‌دهد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مدتی است در منطقه شمال شهرستان بومهن استان تهران عده‌ای جهت ساخت خانه و ویلا اقدام به تخریب کوه‌ها و مناطق طبیعی در این شهرستان کرده است که موجب ناراحتی و دلخوری اهالی این منطقه کرده است. این منطقه بسیار بکرو طبیعی بوده و دارای چشمه‌های کوچک و بزرگ است که متاسفانه طی این چند سال اخیر توسط درحال تخریب برای ساخت خانه و ویلا است. پیگیری اهالی این روستا به ننیجه نرسیده است. امیدواریم با رسانه‌ای شدن این موضوع با پیگیری شما هر چه زودتر حل و فصل شود.