شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تخریب منابع طبیعی و کوه خواری در شهرستان بومهن استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها با رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت به ویژه در شهر تهران، شهر‌های اطراف و حاشیه پایتخت بیشتراز قبل مورد توجه خانواده‌ها برای سکونت و یا فعالیت تجاری قرار گرفته است. در این میان، شهرستان بومهن که در سال‌های گذشته به‌سرعت رشد کرده، به یکی از گزینه‌های اصلی در شرق تهران تبدیل شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که کوه خواری و تخریب منابع طبیعی مدتی است که اهالی این شهرستان را آزار می‌دهد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

با سلام و احترام مدتی است در منطقه شمال شهرستان بومهن استان تهران عده‌ای جهت ساخت خانه و ویلا اقدام به تخریب کوه‌ها و مناطق طبیعی در این شهرستان کرده است که موجب ناراحتی و دلخوری اهالی این منطقه کرده است. این منطقه بسیار بکرو طبیعی بوده و دارای چشمه‌های کوچک و بزرگ است که متاسفانه طی این چند سال اخیر توسط درحال تخریب برای ساخت خانه و ویلا است. پیگیری اهالی این روستا به ننیجه نرسیده است. امیدواریم با رسانه‌ای شدن این موضوع با پیگیری شما هر چه زودتر حل و فصل شود.

برچسب ها: کوه خواری ، منابع طبیعی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار کرمان؛
کوه‌خواری و برهم زدن محیط زیست در روستای سرآسیاب شش + فیلم
پربازدید‌های شهروندخبرنگار؛
طوفان گرد و غبار آسمان روستای توآباد را تیره و تار کرد/ نگرانی شهروندان کرمانشاهی از هدررفت ۷ روزه آب شرب
شهروند خبرنگار تهران؛
کوهخواری و قطع درختان به بهانه ساخت و ساز در محله دربند تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه
زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
آخرین اخبار
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
نگرانی خانواده‌ها از کمبود شیرخشک در داروخانه‌ها
رنجش مسافران از فرسوده بودن تاکسی‌های ون در مسیر شهرک قائمیه به متروی شاهد + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتسال زیر ۱۸ سال در قم
مشکلات قرار دادن امتیاز ضریب شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از زبان شهروندخبرنگار