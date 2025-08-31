هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است

در پی گزارش‌های واصله به سازمان بازرسی مبنی بر الزام بیماران به ارائه کپی مدارک هویتی در برخی مراکز درمانی، این نهاد نظارتی به وزارت بهداشت هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی بازدید‌های میدانی بازرسان بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور و گزارش‌های واصله به این سازمان مبنی بر الزام بیماران به ارائه کپی مدارک هویتی در برخی مراکز درمانی، این نهاد نظارتی طی نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به این رویه هشدار داد.

سیدمحمدسعید نوربخش بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در این نامه خطاب به سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرده است که برخی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها بدون توجه به بخشنامه‌های صادره، بیمه‌شدگان و شهروندان را ملزم به ارائه تصویر مدارک هویتی (کارت ملی) می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

سازمان بازرسی در ادامه با استناد به بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است، تأکید کرده است: دریافت رونوشت از مدارک هویتی خدمت گیرندگان ممنوع بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات را بدون مطالبه کپی مدارک ارائه دهند. در صورت ضرورت نیز دستگاه مربوط باید رأساً و به‌صورت رایگان نسبت به تهیه رونوشت اقدام نماید.

در پایان این نامه، سازمان بازرسی کل کشور از معاونت درمان وزارت بهداشت خواسته است ظرف ۱۰ روز نتیجه اقدامات اصلاحی را گزارش کند و مسئولیت هرگونه ترک فعل یا عدم اجرای مقررات را متوجه مدیران و مسئولان ذی‌ربط دانسته است.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، مدارک هویتی
خبرهای مرتبط
شرکت‌های بیمه با پیگیری سازمان بازرسی مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند
ضرورت ایجاد «سامانه ثبت زمان» برای ارتقای امنیت حقوقی و صیانت از اسناد
قوه قضاییه هر سال با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی مواجه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
فقط یک عدد کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۱:۲۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام. واکسن 6 سالگی کودکان (MMR) هم پیدا نمیشه. با جستجویی که انجام دادیم یک ماه میشه توزیع نشده. عرضه کم واکسن با وجود تولید داخلی از تابستان سال قبل شروع شده و متاسفانه تاکنون هم ادامه دارد.
۰
۰
پاسخ دادن
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
آخرین اخبار
مدیران هنوز آدرس دفتر خود را یادنگرفته‌اند که تغییر می‌کنند
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد
کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن
محسنی اژه‌ای: یمنی‌ها رژیم صهیونی و آمریکا را به ستوه آورده‌اند
پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی
عملیات تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم سرعت گرفت
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض