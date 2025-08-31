ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - یک منبع فلسطینی روز یکشنبه به شبکه العربیه گفت که «ابو عبیده»، سخنگوی شاخه نظامی حماس، یک روز قبل در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده است.
این منبع گفت که اسرائیل یک آپارتمان در غزه را هدف قرار داد که گزارش شده بود ابو عبیده، سخنگوی تیپهای عزالدین قسام، در آن اقامت داشته است. این منبع افزود که تمامی افراد حاضر در آپارتمان کشته شدند.
این منبع به العربیه گفت که اعضای خانواده ابو عبیده و فرماندهان تیپهای القسام پس از بررسی جسد، مرگ او را تأیید کردهاند.
العربیه روز شنبه با استناد به رسانههای اسرائیلی گزارش داده بود که یک حمله اسرائیل، ابو عبیده را هدف قرار داده است.
منبع: العربیه انگلیسی