نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد

فدراسیون جهانی فوتبال از نماد جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اولین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال بانوان از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) با حضور ۱۶ تیم در شهر‌های مانیل و نگروس فیلیپین برگزار می‌شود.

به همین منظور سایت فدراسیون جهانی فوتبال در گزارشی از نماد جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین رونمایی کرد. در این گزارش آمده است:

دیوا شخصیتی سرزنده، الهام‌بخش و هماهنگ با طبیعت است که به‌عنوان نماد توانمندی دختران فوتسالیست و الگویی برای نسل جوان معرفی شده است. این نماد نخستین حضور رسمی خود را در یک روز تفریحی فوتسال در شهر «پاسیگ» تجربه کرد و با استقبال پرشور هواداران و خانواده‌ها همراه شد.

این رویداد جهانی برای نخستین‌بار در تاریخ فیفا برگزار می‌شود، از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵ در فیلیپین به میزبانی خواهد رسید.

حضور ۱۶ تیم برتر فوتسال بانوان جهان در این رقابت‌ها، نقطه عطفی تاریخی برای ورزش بانوان به شمار می‌رود و شور و هیجان ویژه‌ای را در دنیای فوتسال ایجاد کرده است.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵، نه‌تنها فرصتی برای نمایش توانمندی‌های فوتسالیست‌های زن در بالاترین سطح جهانی است، بلکه به‌عنوان اولین تورنمنت فیفا در خاک فیلیپین، نقطه شروعی تازه در تاریخ ورزش این کشور نیز محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس اعلام فیفا، مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان حریفان خود در این رقابت‌ها را خواهد شناخت.

در نخستین دوره این رقابت‌ها تیم‌های برزیل، آرژانتین، کانادا، کلمبیا، ایران، ایتالیا، ژاپن، مراکش، نیوزلند، پاناما، فیلیپین، لهستان، پرتغال، اسپانیا، تایلند و تانزانیا حضور خواهند داشت.

برچسب ها: فوتسال بانوان ، جام جهانی فوتسال
خبرهای مرتبط
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رده نهم جهان قرار گرفت
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان
عمارت آفریدون بهنمیر قهرمان لیگ فوتسال بانوان مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
آخرین اخبار
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد
فرار منچستریونایتد از کابوسی دوباره در دقیقه ۹۷/ شوک به تاتنهام با نخستین شکست فصل + فیلم
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان