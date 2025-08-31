«عملیات مهندسی»؛ تلنگری برای نسل جوان

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «عملیات مهندسی» این روزها به یکی از پربیننده‌ترین آثار تلویزیونی تبدیل شده و بازیگران آن با نقش‌های پیچیده و چالش‌برانگیز، توجه مخاطبان را جلب کرده‌اند.

خیام وقار کاشانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون، در این سریال نقشی متفاوت‌تر از آنچه تا به حال بازی کرده بود، ایفا کرده است. به همین منظور گفت‌وگویی اختصاصی با وی داشتیم تا درباره روند حضورش در این پروژه، ویژگی‌های نقش و چالش‌های کاری صحبت کنیم.

شروع همکاری و انتخاب نقش

خیام وقار کاشانی درباره چگونگی حضورش در «عملیات مهندسی» گفت: دعوت به همکاری از سوی دوست قدیمی‌ام، آقای محمدزاده بود. پیش از این سعادت همکاری با او را نداشتم، اما وقتی موضوع سریال و نقش را مطرح کرد و توضیحاتی داد، با اینکه فیلمنامه هنوز کامل نشده بود، تصمیم گرفتم در پروژه حضور پیدا کنم.

او اضافه کرد که بعد از گفت‌وگوهای متعدد با کارگردان و عوامل، تصویر روشنی از شخصیتش به‌دست آورده است و این باعث شد پذیرای این نقش شود.

ویژگی‌های نقش و چالش‌های بازیگری

وقار کاشانی درباره نقش خود گفت: این نقش کاملاً متفاوت است و نمی‌توان آن را ساده مثبت یا منفی دانست. شخصیت من کمی منفی به نظر می‌آید، اما در واقع دنبال یک مدینه فاضله و آرمان‌هایی است که به نظر خودش درست و منصفانه می‌رسد. این شخصیت ذهنش شست‌وشو داده شده و باور دارد که کاری که انجام می‌دهد، درست‌ترین کار دنیاست.

او ادامه داد: بزرگ‌ترین چالش برای من این بود که درگیری‌ها و تناقضات درونی این شخصیت را به شکلی باورپذیر و طبیعی به تصویر بکشم. این شخصیت بارها در دوراهی‌های اخلاقی قرار می‌گیرد و تصمیم‌هایی می‌گیرد که شاید از نگاه دیگران اشتباه باشد، اما خودش فکر می‌کند درست است. این پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها باعث شد بازیگری برایم جذاب‌تر و چالش‌برانگیز شود.

وی درباره بازخوردهای مخاطبان افزود: خوشبختانه سریال خیلی خوب مورد استقبال قرار گرفته و مردم پیگیر داستان هستند. بازخوردها مثبت و امیدوارکننده است. فکر می‌کنم کیفیت ساخت، کارگردانی و ریتم مناسب سریال کمک زیادی به این موفقیت کرده‌اند.

اهمیت تاریخی و پیام سریال برای نسل جوان

وقار کاشانی تأکید کرد: یکی از نکات مهم سریال این است که بر اساس مستندات تاریخی ساخته شده و برای نسل جوان که شاید شناخت کافی از تاریخ چند دهه اخیر کشور ندارند، یک تلنگر و یادآوری است. این سریال به آن‌ها یادآوری می‌کند که چه روزگار سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و چقدر باید قدر داشته‌هایمان را بدانیم.

وی همچنین درباره تجربه کار با گروه تولید گفت: یکی از بهترین تجارب کاری من بود. با وجود شرایط سخت تولید، همه عوامل با هم همدل و صمیمی‌بودند. همکاری با آقایان سروش محمدزاده و خانم طهماسبی برای من بسیار ارزشمند بود. این همدلی و ارتباط خوب پشت صحنه به نظرم یکی از دلایل موفقیت و دلنشین شدن سریال است.

پروژه‌های آینده

این بازیگر در پایان اعلام کرد: فعلاً چند پروژه در دست دارم که هنوز خبررسانی رسمی نشده است، اما به زودی در این‌باره صحبت خواهم کرد.