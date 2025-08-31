مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم

رئیس مرکز آمار گفت: اکنون کل مساحت اراضی کشاورزی کشور بالغ بر ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار بوده که ۸۹ درصد زراعی و ۱۱ درصد باغی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار در نشست خبری پیرامون اعلام نتایج تفصیلی آمار سرشماری کشاورزی گفت:  برخلاف گذشته که اعلام نتایج فاصله زیادی داشت، این بار کمتر از ۷ ماه بعد داده‌ها آماده شد. علت اصلی این امر، کنترل لحظه‌ای اطلاعات و امکان تصمیم‌گیری سریع در استان‌ها بود.

به گفته وی، بر اساس این آمار، اکنون مساحت کل اراضی کشاورزی کشور بالغ بر ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار (۸۹ درصد زراعی و ۱۱ درصد باغی) بوده و ۳۸ درصد از اراضی کشاورزی، آبی است.

گودرزی جمعیت دام سبک کشور را بیش از ۵۳ میلیون راس و دام سنگین را ۳۶ هزار واحد اعلام کرد و گفت: تعداد واحدهای پرورش طیور بیش از ۱۶ هزار واحد، بهره‌برداران زنبورداری بیش از ۸۱ هزار نفر و واحدهای پرورش کرم ابریشم بیش از ۹ هزار واحد است.

رئیس مرکز آماد با بیان اینکه در برخی استان‌ها، مصوبات بالادستی درباره جلوگیری از تغییر کاربری اراضی رعایت شده است، گفت: این موضوع بسیار ارزشمند است، اما در برخی نقاط این روند متوقف نشده و تغییر کاربری و حتی کشتار دام مشاهده شده است. یکی از چالش‌های قابل توجه، افزایش بهره‌برداران غیرساکن بخصوص در شمال کشور است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

گودرزی ادامه داد: این آخرین سرشماری کشاورزی سراسری در دولت فعلی است و در آینده دوره‌های سرشماری کوتاه‌تر خواهد شد. همچنین داده‌ها از طریق سامانه‌های رسمی کشاورزی و با مراجعه کمتر به منازل مردم جمع‌آوری می‌شود. امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، این روند بهبود یافته و نتایج آن به‌موقع در اختیار تصمیم‌گیران، پژوهشگران و مسئولان قرار گیرد تا در حوزه امنیت غذایی و توسعه کشاورزی بهره‌برداری  است.

برچسب ها: سرشماری کشاورزی ، بخش کشاورزی
