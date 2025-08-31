باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کوشکی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال به دلیل مصدومیت ادامه بازی های تیم ملی فوتبال در کافا را از دست می دهد.

طبق گفته برخی منابع بعد از جدایی محمد خدابنده لو بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در بازی مقابل افغانستان و جدایی از تیم ملی، اینبار علیرضا کوشکی بازیکن تیم فوتبال استقلال نیز به دلیل مصدومیت ادامه بازی های تیم ملی را از دست می دهد.

علیرضا شهاب عضو کادر پزشکی تیم ملی ایران در مورد این بازیکن گفته است: با توجه به آسیب‌دیدگی قبلی علیرضا کوشکی و برای جلوگیری از تشدید مصدومیت و ادامه درمان قبلي تصمیم بر این شد که او نیز اردوی تیم را ترک کند.