مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از ارتقای سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد و گفت: همچنین قابلیت‌ها و امکانات جدیدی به سامانه نسخه الکترونیک با توجه به پیشنهادات پزشکان افزوده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز امور مشتریان و اطلاع‌رسانی، محمد مهدی ناصحی درباره ارتقای سامانه نسخه الکترونیک و امکانات جدید آن افزود: از جمله این امکانات می‌توان به امکان کپی نسخه از سوابق قبلی بیمار، تسهیل نسخه نویسی برای تاریخ آینده اشاره کرد. همچنین پزشکان می‌توانند فهرستی از آزمایش و دارو‌های پر تکرار ساخته و بدین ترتیب در تجویزها، از این فهرست‌های شخصی سازی شده استفاده کرده و در وقت صرفه جویی کنند.

وی ادامه داد: همچنین اگر پزشک در مطب خود، خدماتی ارائه می‌دهد، ثبت این خدمات در سامانه تسهیل شده است. امکان نسخه نویسی از طریق موبایل نیز بهبود پیدا کرده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: با توجه به این‌که پزشکان در مطب یا کلینیک‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، امکان تغییر حساب کاربری بدون درج نام کاربری و گذرواژه‌های متعدد فراهم شده است.

ناصحی گفت: امکان ثبت دستور بستری نیز در سامانه نسخه الکترونیک تسهیل شده و اگر بیمار نیاز به بستری داشته باشد، پزشک می‌تواند دستور بستری را نیز ثبت کند.

وی افزود: همچنین امکانات دیگری برای کاربر پسند شدن سامانه انجام و شخصی سازی ظاهری سامانه نسخه الکترونیک ایجاد شده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: امکان گزارش گیری از مراجعان نیز وجود دارد و داشبوردی طراحی شده تا پزشک بتواند گزارش‌هایی از تعداد بیماران و سهم سازمان در اختیار داشته باشد.

ناصحی گفت: همچنین فرآیند نظام ارجاع هم در سامانه نسخه الکترونیک پیاده سازی شده و پزشک می‌تواند بیمار را به سطح دو یا سه ارجاع بدهد. این ارجاع به صورت هوشمند در سامانه ثبت شده و بدون نیاز به کد رهگیری ارجاع بیمار در سطح دو قابل واکشی است. همچنین کارتابل ارجاع برای پزشک خانواده جهت رهگیری فرایند درمان بیمه شدگان بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای منشی پزشک نیز امکان نوبت دهی برای زمان آینده اضافه شده است. به طور کلی تلاش شده که سامانه نسخه الکترونیک، کاربر پسندی بیشتری داشته باشد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: تلاش همکاران ما این بوده که از انتقادات و پیشنهادات مراکز طرف قرارداد و پزشکان در تمام استان‌ها در زمینه ارتقای سامانه نسخه الکترونیک بهره‌مند شوند و سازمان بیمه سلامت پذیرای پیشنهادات پزشکان در این زمینه خواهد بود.

برچسب ها: پوشش بیمه ، بیمه بیمه شدگان
خبرهای مرتبط
راه‌های دریافت بیمه بیکاری چیست؟
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ارائه طرح‌های پوشش بیمه‌ای خطر جنگ/ پرداخت خسارت‌ها به مردم مهم‌ترین وظیفه صنعت بیمه است
به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی؛
فیزیوتراپی سبب بهره وری نظام سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود/ نبود توجه کافی بیمه به پوشش خدمات فیزیوتراپی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
آخرین اخبار
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم