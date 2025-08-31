باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با توجه به اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی، مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در این دانشگاه‌ها می‌توانند از معافیت تحصیلی بهره‌مند شوند.

وی گفت: آن دسته از مشمولانی که در پایه خدمتی شهریورماه امسال به مراکز آموزش اعزام شده‌اند، در صورت قبولی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر برای ورودی مهرماه از خدمت ترخیص شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.