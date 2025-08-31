رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد حواشی مطرح شده درخصوص تاکسی‌های برقی دات‌وان گفت: تاکسی‌های برقی مربوط به کرج است و پلاک‌های آن اصلاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز لایحه اصلاح فرآیند‌های صدور پروانه بررسی می‌شود، اظهارکرد: امروز کل لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دو گزارش حسابرسی و چند پرونده باغات نیز در دستور کار است.

وی در مورد برگزاری جلسه شورای عالی ترافیک، یادآور شد: ما اعلام کردیم براساس قانون مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌های شهری شامل طرح شهرسازی، جامع ترافیک و... باید به شورا ارائه شود و پس از آن در شورا‌های عالی مورد بحث قرار بگیرد. دوستان این موضوع را قبول نداشتند و مسائلی را مطرح کردند. این موضوع روشن است و بنده برای اثبات آن اصراری ندارم.

چمران گفت: موتور سیکلت، حمل بار و تعداد اتوبوس‌های که باید به ۱۱ هزار دستگاه برسد، در طرح جامع لحاظ نشده بود و در جلسه اعلام شد که در سال ۱۴۰۸ باید تعداد اتوبوس‌ها به ۶ هزار دستگاه برسد. طرح نواقص زیادی داشت و در مجموع اصل آن مورد قبول ما نیست. اگر نیاز شد از مجلس استفسار می‌کنیم و در مورد آن می‌پرسیم. در مجموع شورا باید در جریان طرح جامع قرار بگیرد. باید یکبار برای اعضای شورا توضیح داده می‌شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد حواشی مطرح شده درخصوص تاکسی‌های برقی دات‌وان با بیان اینکه تاکسی‌های برقی مربوط به کرج است و پلاک‌های آن اصلاح شد، خاطرنشان کرد: تهران برای خود برنامه دارد. اگر در تهران هم به درستی سرمایه‌گذاری شود استقبال خواهیم کرد، اما تاکسی‌های برقی اخیر مربوط به کرج است.

وی در ادامه درخصوص بخشنامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه یادآور شد: شهرداران نمی‌توانند برای مسائل شهرسازی تصمیم‌گیری کنند و باید هماهنگی برای اقدامات را انجام دهند. شهرداران در مورد ضوابط توان تصمیم‌گیری ندارند. این بخشنامه لغو شده است.

چمران با بیان اینکه سرویس مدارس در دستور کار است، تصریح کرد: این موضوع سه شنبه یا هفته آینده در دستور کار است. اصرار و تلاش ما این است که اتوبوس‌های بیشتری وارد خطوط شود تا شرایط برای بازگشایی مدارس تسهیل شود. قول داده شده که تمام اتوبوس‌های دوکابین تا مهرماه وارد شود، اما اگر بخشی از آن را هم وارد کنند، راضی هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت خانه اندیشمندان گفت: چند روز پیش جلسه‌ای در این مورد برگزار شد. ما موضوع را حل می‌کنیم.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
چمران در جمع خبرنگاران:
دیوان محاسبات در مورد پیش پرداخت واگن‌های چینی گروکشی نکند
آغاز سال تحصیلی زیر سایه بی‌تدبیری نمایشگاهی/ مترو در اولویت است نه بزرگراه دو طبقه
درخواست عضو شورای شهر برای خروج انبار‌های نفتی از ارتفاعات شهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دزد و تروریست حرامزاده ول کن ملت نیست .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
تورو خدا اینو نگا صد سالشه
۰
۱
پاسخ دادن
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
آخرین اخبار
مدیران هنوز آدرس دفتر خود را یادنگرفته‌اند که تغییر می‌کنند
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد
کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن
محسنی اژه‌ای: یمنی‌ها رژیم صهیونی و آمریکا را به ستوه آورده‌اند
پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی
عملیات تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم سرعت گرفت
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض