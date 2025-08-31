باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز لایحه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه بررسی میشود، اظهارکرد: امروز کل لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دو گزارش حسابرسی و چند پرونده باغات نیز در دستور کار است.
وی در مورد برگزاری جلسه شورای عالی ترافیک، یادآور شد: ما اعلام کردیم براساس قانون مجلس شورای اسلامی تمام طرحهای شهری شامل طرح شهرسازی، جامع ترافیک و... باید به شورا ارائه شود و پس از آن در شوراهای عالی مورد بحث قرار بگیرد. دوستان این موضوع را قبول نداشتند و مسائلی را مطرح کردند. این موضوع روشن است و بنده برای اثبات آن اصراری ندارم.
چمران گفت: موتور سیکلت، حمل بار و تعداد اتوبوسهای که باید به ۱۱ هزار دستگاه برسد، در طرح جامع لحاظ نشده بود و در جلسه اعلام شد که در سال ۱۴۰۸ باید تعداد اتوبوسها به ۶ هزار دستگاه برسد. طرح نواقص زیادی داشت و در مجموع اصل آن مورد قبول ما نیست. اگر نیاز شد از مجلس استفسار میکنیم و در مورد آن میپرسیم. در مجموع شورا باید در جریان طرح جامع قرار بگیرد. باید یکبار برای اعضای شورا توضیح داده میشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد حواشی مطرح شده درخصوص تاکسیهای برقی داتوان با بیان اینکه تاکسیهای برقی مربوط به کرج است و پلاکهای آن اصلاح شد، خاطرنشان کرد: تهران برای خود برنامه دارد. اگر در تهران هم به درستی سرمایهگذاری شود استقبال خواهیم کرد، اما تاکسیهای برقی اخیر مربوط به کرج است.
وی در ادامه درخصوص بخشنامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه یادآور شد: شهرداران نمیتوانند برای مسائل شهرسازی تصمیمگیری کنند و باید هماهنگی برای اقدامات را انجام دهند. شهرداران در مورد ضوابط توان تصمیمگیری ندارند. این بخشنامه لغو شده است.
چمران با بیان اینکه سرویس مدارس در دستور کار است، تصریح کرد: این موضوع سه شنبه یا هفته آینده در دستور کار است. اصرار و تلاش ما این است که اتوبوسهای بیشتری وارد خطوط شود تا شرایط برای بازگشایی مدارس تسهیل شود. قول داده شده که تمام اتوبوسهای دوکابین تا مهرماه وارد شود، اما اگر بخشی از آن را هم وارد کنند، راضی هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت خانه اندیشمندان گفت: چند روز پیش جلسهای در این مورد برگزار شد. ما موضوع را حل میکنیم.