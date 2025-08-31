افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترکی با حضور مسعود کاظمی، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در محل اتحادیه برگزار شد و جزئیات تفاهمنامه تأمین و واگذاری تاکسی در کلان شهرهای کشور در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاظمی مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور در این خصوص اظهار کرد: این تفاهمنامه که منطبق با مفاد دو قانون مهم «ساماندهی صنعت خودرو» و «هوای پاک» تنظیم شده است، با هدف تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان تاکسیهای فرسوده، راهکاری جامع را ارائه میدهد.
وی افزود: این طرح نویدبخش تحولی بزرگ در سیستم حمل و نقل شهری است و به رانندگان تاکسی کمک میکند تا خودروهای قدیمی خود را با نمونههای مدرن و کمآلاینده جایگزین کنند. این اقدام گامی مهم در جهت تحقق اهداف زیستمحیطی و بهبود کیفیت هوای شهرهای بزرگ است.
کاظمی با تأکید بر اینکه فرآیند نوسازی در این طرح به دو بخش خودروهای تمام برقی و خودروهای دوگانهسوز به طور مجزا تقسیم میشود، ادامه داد: این تقسیمبندی به رانندگان تاکسی این امکان را میدهد که با توجه به شرایط و نیازهای خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند.
به گفته وی، این انعطافپذیری در انتخاب، کارآمدی طرح را افزایش داده و استقبال رانندگان را تضمین خواهد کرد. تسهیلات ویژهای نیز برای هر دو بخش در نظر گرفته شده است تا فرآیند نوسازی از نظر مالی برای رانندگان تسهیل شود.
مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده نیز در این نشست گفت: در این چارچوب، برای تأمین تسهیلات مالی، همکاریهای مشترکی میان نهادهای مربوطه شکل گرفته است. صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه پیشرفت و بانکهای عامل مسئول تأمین تسهیلات برای تاکسیهای برقی و تاکسیهای دوگانهسوز میباشند. این همکاری بیننهادی نشاندهنده عزم جدی برای به ثمر رساندن این پروژه ملی است.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: در مرحله اول، ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی جدید به ناوگان تاکسیرانی سایر کلانشهرهای کشور به غیر از تهران واگذار میشود. در این طرح، ۷۰ درصد از قیمت هر خودرو به صورت تسهیلات به رانندگان تعلق میگیرد تا دغدغههای مالی آنها به حداقل برسد.
این مسئول افزود: همچنین، برای نوسازی ناوگان خودروهای دوگانهسوز، طرحی مجزا و با حجم بالا در نظر گرفته شده است. بر اساس این توافق، ۱۰ هزار دستگاه خودروی دوگانهسوز جدید به ناوگان تاکسیهای کلانشهرهای کشور (بهجز تهران) اضافه خواهد شد. همانند طرح تاکسیهای برقی، در این بخش نیز ۷۰ درصد از قیمت هر خودرو به صورت تسهیلات به رانندگان تعلق خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش در مجموع، این تفاهمنامه گامی بزرگ و هدفمند در جهت نوسازی ۱۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی کشور است. با اجرایی شدن این طرح، نه تنها شاهد کاهش چشمگیر آلودگی هوا و مصرف سوخت خواهیم بود، بلکه کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی نیز افزایش یافته و رضایتمندی شهروندان و رانندگان تاکسی را به دنبال خواهد داشت. این پروژه الگویی موفق از همکاری نهادهای دولتی و خصوصی برای حل یکی از مهمترین چالشهای شهری است.