یاراحمدی گفت: طی یکسال گذشته در مجموع یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت کشور، نادر یاراحمدی رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اقدامات این مرکز در یکسال گذشته، گفت: این مرکز در نخستین اقدام خود با تقسیم اتباع مهاجر به دو گروه قانونی و غیرقانونی، زمینه ارائه خدمات به مهاجران قانونی و بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورشان را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ تبعه غیرمجاز خارج شده از کشور، خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری انجام شده است.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: این افراد (اتباع غیرمجاز خارج شده) با توجه به حمایت‌های موثر و گسترده جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند از تسهیلات عمومی بهره‌مند شوند ضمن اینکه در صورت لزوم برای بازگشت به ایران، می‌توانند با انجام مراحل قانونی به صورت رسمی و مجاز به این کشور سفر کنند.

یاراحمدی گفت: بزرگ‌ترین اقدام این مرکز در بحث خروح اتباع غیرمجاز، توجه به بنیاد خانواده در ارائه خدمات قانونی به اتباع خارجی است و برهمین اساس بیش از ۷۰ درصد این اتباع غیرمجاز همراه خانواده به کشورشان بازگشته‌اند.

وی افزود: در گذشته افراد به صورت انفرادی خارج می‌شدند و خانواده‌هایشان در این سوی مرز می‌ماندند یا هنگام ورود امکان همراهی خانواده وجود نداشت، اما امروز شرایطی فراهم شده تا اگر فردی توانمندی لازم برای اشتغال در ایران را داشته باشد و به خدماتش هم نیاز باشد می‌تواند به صورت محدود همراه خانواده به کشور سفر کند.

یاراحمدی گفت: حداقل باید ۸۰۰ هزار نفر دیگر از به عنوان اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند که انجام این مهم در مراحل بعدی اجرای طرح خروج مهاجران غیرقانونی در دستور کار است.

به گفته وی، زیرساخت‌های کشور برای پذیرش تعداد مشخصی تبعه خارجی طراحی و تامین شده و طبق برآورد‌ها باید جمعیت اتباع حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر (کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که سال گذشته اعلام شد) باشد.

مشاور وزیر کشور تصریح کرد: در مرحله اول خروج مهاجران غیرقانونی و تا پایان سال جاری، دو میلیون تبعه غیرمجاز باید کشور را ترک کنند که تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خارج شده‌اند.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح، به کسانی که جانشان در خطر بوده و یا زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هایی که دارای بیماری هستند، توجه و عنایت ویژه شده است و برای اولین بار کمیسیون پزشکی مرکز با کمک وزارت بهداشت برای تکمیل روند درمان بیماران در کشور، تشکیل شد.

وی افزود: ما با همکاری دستگاه‌های مربوطه و مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت را با طرح مجلس تلفیق کردیم و در کمیسیون مشترکی که از کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شده، به دنبال تصویب یک قانون جامع در خصوص اتباع خارجی هستیم، این قانون که به نام «قانون سازمان ملی مهاجرت» شناخته می‌شود و قرار است نیاز‌های کشور در حوزه ارائه خدمات به اتباع خارجی و مهاجرین را به صورت کامل پوشش دهد.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: بر اساس تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون باید در اسرع وقت بررسی شود که امیدواریم تا پایان مهرماه به تصویب مجلس هم برسد.

یاراحمدی افزود: مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طرح به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی را با تعداد ۷۷۵ هزار و ۵۹۳ نفر را اجرا کرده و همچنین طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری با آمار ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۸۰۲ نفر نیز در حال اجراست.

وی اظهار کرد: ایجاد بانک اطلاعات جامع اتباع خارجی و صدور شناسه یکتا برای آنان تحت مدیریت وزارت کشور نیز در دست اقدام است.

برچسب ها: اتباع و مهاجرین ، وزارت کشور
خبرهای مرتبط
هیاتی از وزارت کشور به صدرا می‌آید/ صدرا پایلوت شهر‌های جدید می‌شود
قائم مقام وزیر کشور:
دیپلماسی امنیتی با همسایگان، اولویت مهم وزارت کشور در یک سال گذشته بود
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
هنوز خیلی مونده تا 16 میلیون
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا همشونا اخراج کنید باعث شده اجاره بها در تهران خیلی بره بالا و مردم ایران به مشکل خوردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
افغانی بیرون کنید همون کاری ک میدین ب افغانی بدین ب من.. تولیدی کارخانه هرجا باشه میرم بیکارم تحصیل کرده مجردسنم بالا خانم..کار میخام کار هرماه حقوق بگیرم زندگی م نابود شده سلامتیم ب خطر افتاده..تورو خدا ب دادمان برسید
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
٪70 ... نزدیک ده یازده میلیون افغانی تو ایرانه
تو شهر ما اصفهان و شهرستانهای اطرافش بیشتر هم شدن
بیشتر از شهری به شهر دیگه جابجا میشن که سر مردم و کلاه بذارن
دروغ تا کی ... وقتی ایران یه ضربه مهلک از همین افغانها خورد
بلاخره بزودی این درغا رو میشه و
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
برگشتند؟خخخخ افغانی‌ها مثل گربه میموند هرطرف بیرون کنی ازدر دیگه میایند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ساختمون ما ۵ طبقه ۵ واحدی ، بجز ما بقیه ۴ واحد همه افغانی ان ، کی رفتن که ما خبر نداریم ؟؟؟؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
۷میلیون مهاجر افغانی تنها دستاورد دولت قدیس سیزدهم
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
من شغل میخوااااااااااااااااااااام
چرا بجای اشتغاال امثال من هزینه اتباع خارجی میکنید
؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اخراج بیگانه اخراج افغانی از کشور عزیزمون
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
این افغانیها تو ایران فقط دنبال کثافت کارین باید مثل سگ بیرونشون کرد
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۱:۵۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
نصف جمیعت خراسان و سیستان وبلوچستان اتباع افغانی وپاکستان هستند در این طرف فامیل دارند از شناسنامه اموات استفاده کرده و... گذشته از ان چرا برای بچه ی ایرانی مدرسه دولتی ودرمان نباشد ولی برای 700000 هفتصد هزار نفر بچه افغانی مدرسه درمان اجباری ورایگان باشد این دستور وزیر ا.پ د ردو هفته قبل هست غیر از فاطمیون هزاره وخانواده هایشان بقیه را اخراج کنید پشتون وتاجیک وبلوچ سلفی تکفیری در ایران غیر خرابکاری و قاچاق مواد وسرقت وادم کشی هیچ کاری نمیکند !!
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
هزاره و غیره نداره،بفرستن برن،تو خودت هزاره ای،کم افغانستان رو هزاره ها به هم ریختن حالا نوبت ایرانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
بایدقانونی تصویب بشه که تمامی اتباع که زیر ۱۵ سال مهاجرت کردن به ایران بدون هیچ قید وشرطی برگردانده بشن. دومین قانون واجب این هست که نباید هرخانواده بیشتر از ۲فرزند داشته باشه و اگر بیشتر از ۲فرزند بیارن مالیات سنگینی بگیرن ازشون. جمعیت افغانها به طرز فاجعه باری رو به افزایش‌هست. درسته اینها بندگان خدا هستند و نمیخواهیم نژادپرستی تلقی بشه این موضوع. ولی دولت باید قوانین محکم و سختگیرانه ای تصویب کنه. هرخانواده افغان گاهی چند همسری و هر همسر با ۴فرزند به بالا.این واقعا فاجعه باره.
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۴۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اخراج فوری افقانی و مطالبه ملی
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اگه میتونن دوباره برگردن دیگه چرا اخراجشان میکنین و این همه هزینه و رأفت و غیره .پشیزی برای حرف این مردم ارزش قائل نیستید.
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
فکر کن این همه هزینه کردی بهشون فارسی یاد دادی زندگی کردن و امورات مختلف رو یاد دادی بعد بدون کمترین استفاده ای ازشون باید اخراجشون کنی. یعنی در بحران سازی قله هستیم. جواب این همه هزینه رو کی میاد بده؟ از جیب ملت ایران... آخرش هم شد اخراج و آبروریزی.
۱۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۱:۵۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
گور پدر هر چی اجنبی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
سالانه هزاران میلیارد از یارانه مردم صرف اتباع میشه به خاطر سودجویانی مثل شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اشتباه کردین قبول کردین برگردند بروند به درک
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
همشونو باید اخراج کنین عامل همه قتلهاوجنایتها همین آشغالاین
۳
۲۴
پاسخ دادن
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
آخرین اخبار
مدیران هنوز آدرس دفتر خود را یادنگرفته‌اند که تغییر می‌کنند
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد
کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن
محسنی اژه‌ای: یمنی‌ها رژیم صهیونی و آمریکا را به ستوه آورده‌اند
پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی
عملیات تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم سرعت گرفت
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض