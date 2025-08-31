باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های نابینایان وکم بینایان، جلسه هیات رییسه فدراسیون روز گذشته در محل فدراسیون برگزار شد.



بررسی گزارش برنامه‌های انجام شده به همراه هزینه کرد‌ها و نیز برنامه‌های پیش رو و اعزام‌های مهر ماه تا آذرماه بررسی و تصویب مجموعه اعتبارات و درآمد‌های فدراسیون جهت اعزام‌های رشته‌های گلبال –شطرنج- شنا-دو ومیدانی و فوتبال توسط اعضای هیات رییسه از جمله مهمترین موارد مورد بحث در این جلسه بود.

در این جلسه اعلام شد که چندین مرحله اردو برای رشته‌های گلبال (آقایان-بانوان) فوتبال –جودو-شنا شطرنج و دو ومیدانی (آقایان –بانوان) صورت گرفته، همچنین بررسی برنامه‌های سه ماه آینده فدراسیون مطرح و به سمع و نظر اعضای هیات رئیسه رسید.

در ادامه نقطه نظرات اعضا در این جلسه مطرح و مقرر شد هیات‌های استانی که دفتر اداری ندارند بر اساس پیگیری و دستور جناب آقای اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در مجمع پیشین فدراسیون موارد ومشکلاتشان مجددا تهیه و در راستای تسهیل گری امور به اعضای هیات رییسه اطلاع گردد تا فرآیند مواردمورد نیاز برای توسعه ورزش نابینایان و کم بینایان در تمام استان‌ها تامین و در نهایت تمامی موارد مطروحه به تصویب اعضای هیات رییسه رسید.