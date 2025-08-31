احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد

باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، علیرضا احسانی بهعنوان رئیس کمیته فنی این فدراسیون معرفی شد.
کسب عنوان سومی آسیا و جهان، سرمربیگری تیمهای ملی ایران، عربستان، سوریه و هندوستان، عضویت در کمیسیون مربیان و آموزش کمیته ملی المپیک، دبیر کمیته فنی و عضویت در این کمیته، مسئولیت کاراته دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بنیانگذار سبک شیتوریو از مهمترین سوابق احسانی است.
رهنما روز گذشته اعلام کرد بلافاصله پس از انتصاب رئیس کمیته فنی، پروسه بررسی گزینههای هدایت تیمهای ملی مردان و زنان ایران آغاز میشود تا این تیمها از بلاتکلیفی خارج شوند.