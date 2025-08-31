ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر «امیر حاتمی» در آستانه دهم شهریور، سالروز گرامیداشت روز پدافند هوایی با خانواده معظم شهیدان سروان جعفر شهبازی، ستوانیکم جواد شادی، ستوانیکم اکبر خسروی، ستواندوم محسن آین و ستواندوم احسان باقری از شهدای ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دیدار کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک دهم شهریور، سالروز پدافند هوایی ارتش به آحاد فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پدافند هوایی ارتش، گفت: پدافند هوایی در خط مقدم دفاع از آسمان کشور است و در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ثابت کرد آماده مقابله با تهدیدات در هر سطحی است.

فرمانده کل ارتش در ادامه با بیان اینکه همه شهیدان و رزمندگان جنگ تحمیلی اخیر، برای دفاع از انقلاب و کشور عزیزشان از خود مجاهدت و ایثار غیر قابل وصفی را به خرج دادند، اظهار کرد: دشمنان نیات شوم و اهداف پلیدی برای ایران اسلامی داشتند، اما ملت بزرگ ایران و رزمندگان نیرو‌های مسلح با تدابیر رهبری فرزانه انقلاب و فرمانده معظم کل قوا با انسجام، اقتدار و مقاومت خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

سرلشکر حاتمی افزود: شهدای گرانقدرمان، با درکی عمیق از خباثت و نقشه شوم نظام استکبار برای خدشه‌دار ساختن استقلال و امنیت ملی، با جانفشانی خالصانه خود، بالاترین و ارزشمندترین مرتبه از ایثار را معنا کردند تا ملت بزرگ ایران سرافراز بماند.

وی تاکید کرد: ما تا همیشه تاریخ مدیون شهدای عزیز و خانواده‌های معظم آنان که صبورانه از همسران و فرزندانشان حمایت کردند، هستیم.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رزمندگان جان برکف ارتش با تلاش، همت و پای کار آوردن همه ظرفیت‌های دفاعی خود، آماده‌اند تا از منافع ملی و ملت سرافراز ایران در مقابله با دشمنان قسم خورده این آب و خاک، محافظت کنند، گفت: در مسیر تحقق آرمان‌های والای انقلاب و شهدای والامقام تا پای جان برای ایران عزیزمان ایستاده و خواهیم ایستاد.

سرلشکر حاتمی ضمن تجلیل از جایگاه والای خانواده معظم شهداء و ارج نهادن به مقام شامخ آنان، تصریح کرد: دعای خیر شما عزیزان در مسیر اعتلای نام بزرگ ایران اسلامی بدرقه راه مدافعان راستین کشور خواهد بود.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اهداء لوحی از صبر، ایثار و صبوری خانواده معظم شهیدان تجلیل و تقدیر کرد.

منبع: ارتش