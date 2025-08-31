مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با هشدار نسبت به استفاده بی‌رویه از سیستم‌های مه‌پاش در رستوران‌ها و فست‌فودها، این اقدام را تهدیدی جدی برای منابع محدود آب استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمودی _ علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به رشد استفاده از سیستم‌های مه‌پاش در فضاهای باز رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها گفت: اگرچه این سیستم‌ها در ظاهر فضای خنک و دلپذیری ایجاد می‌کنند، اما مصرف بالای آب آن‌ها می‌تواند به هدررفت صدها لیتر آب در روز منجر شود که در شرایط کم‌آبی استان قابل قبول نیست.

او افزود: برآوردها نشان می‌دهد یک سیستم مه‌پاش فشار متوسط بین ۶۰ تا ۷۵ لیتر آب در ساعت مصرف می‌کند؛ در حالی که مصرف آب کولر آبی تنها ۲۰ تا ۳۰ لیتر در ساعت است و این تفاوت نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که مه‌پاش‌ها بر منابع آبی وارد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان یزد همچنین به پیامدهای محیط‌زیستی و بهداشتی این سیستم‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر اتلاف منابع آب، در صورت استفاده از آب بی‌کیفیت ناشی از شرایط نگهداری نامناسب آب در مخازن شخصی و ...، امکان انتشار آلودگی و تهدید سلامت مشتریان وجود دارد و همچنین در مناطق مرطوب، کارایی مه‌پاش‌ها کاهش یافته و عملاً آب بدون بازدهی هدر می‌رود.

او با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت راهکارهای پایدارتر، تصریح کرد: استفاده از سایه‌بان‌ها، پوشش گیاهی، طراحی هوشمند فضاهای باز و به‌کارگیری سیستم‌های تهویه بهینه می‌تواند جایگزین مناسبی برای مه‌پاش‌ها باشد و این روش‌ها نه‌تنها مصرف آب را کاهش می‌دهند، بلکه به مسئولیت‌پذیری اجتماعی کسب‌وکارها نیز کمک می‌کنند.

علمدار در پایان خاطرنشان کرد: امید است با فرهنگ‌سازی و همراهی فعالان اقتصادی، بتوانیم در جهت حفظ منابع ارزشمند آب و توسعه پایدار گام‌های مؤثری برداریم.

برچسب ها: مصرف آب ، کم‌آبی
