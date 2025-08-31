اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس

باشگاه خبرنگاران جوان - طارمی در بدو ورود به فرودگاه آتن در گفتوگو با خبرنگاران یونانی گفت: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. همه میدانند که المپیاکوس چه باشگاه بزرگی است و به همین خاطر خوشحالم که به این تیم ملحق میشوم. المپیاکوس تیمی بزرگ و پرطرفدار در یونان است و همه این را میدانند و خوشحالم که میتوانم برای این تیم بازی کنم.
وی همچنین در خصوص رقابت با دو همپستی جدید خود یعنی ایوب الکعبی و رومن یارمچوک برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی المپیاکوس اظهار داشت: ما حالا همتیمی هستیم و همه ما اینجا هستیم تا به تیم کمک کنیم. مهمترین چیز هم موفقیت باشگاه است و در واقع هدف ما باید کمک به تیم باشد.
تیم فوتبال المپیاکوس پر افتخارترین تیم فوتبال در یونان با سابقه ۴۸ قهرمانی در لیگ فوتبال این کشور همچنین ۲۹ قهرمانی در جام حذفی، ۴ قهرمانی در سوپر جام و ۱ قهرمانی در لیگ کنفرانس در کارنامه این باشگاه درج شده است.
رقیب اصلی تیم المپیاکوس در یونان تیم پاناتینایکوس است که دربی آنها موسوم به «شهرآورد دشمنان ابدی» است.