رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت نخست‌وزیر یمن به همراه جمعی از وزرای دولت انقلابی این کشور در حمله رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت نخست‌وزیر یمن، شهید احمد غالب ناصر الرهودی به همراه جمعی از وزرای دولت انقلابی این کشور در حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت نخست‌وزیر کشور دوست و برادر یمن شهید احمد غالب ناصر الرهودی به همراه جمعی از وزرای دولت انقلابی این کشور در حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی بار دیگر چهره پلید و منحوس آنان در ارتکاب به جنایت را آشکار ساخت. این اقدام ناجوانمردانه، که در اوج نبرد تمام عیار مجاهدان مبارز یمن با رژیم صهیونیستی صورت پذیرفت، نمادی از جنایت ضدبشری بر علیه یک ملت و ارکان سیاسی و مشروع آن و به بهانه دفاع از مردم مظلوم فلسطین و آرمان‌های آزادیخواهانه آنان به مذبوحانه‌ترین شکل انجام شد، سند آشکار دیگری از جرم و جنایت ضدانسانی و تهدیدجهانی این رژیم آدم‌کش را به ثبت رسانید.

به یقین اینگونه اقدامات جنایتکارانه هیچ دستاوردی بجز خشم و نفرت و انزجار مسلمانان و آزاداندیشان جهان از نسل‌کشی رژیم ددمنش صهیونیست و تهدیدات آنان بر علیه صلح و امنیت منطقه و جهان بدنبال نخواهد داشت و خون این شهیدان باعث تشدید شور انقلابی مجاهدان راه حق و آزادگی خواهد شد.

ملت و دولت دلاور یمن اول بار نیست که بهای دفاع از عزت و اقتدار خود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را با جان و خون خویش می‌پردازند و این اقدامات هیچ خللی در اراده پولادین و عزم انقلابی آنان در استمرار حرکت الهی و شجاعانه نخواهد داشت.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرا و مقامات دولت دوست و برادر یمن را به مردم قهرمان و انقلابی یمن تبریک و تسلیت گفته و با تأکید بر ایمان و عزم مصمم ملت غیور و بیداردل ایران در جهت حفظ تمامیت ارضی خود تأکید می‌نماید. از خداوند متعال علو درجات و رضوان و رحمت الهی برای این شهیدان والامقام از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴:۱۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
یمنی ها هم مثل فلسطینی ها مظلوم اند!!!!!
واکنشی از سوی مدعیان غربی شرقی عربی اسلامی و حتی دولتی تو کشور خودمون دیده نشد!!!!!!!!!!!!
۱۴:۱۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
سخنگوی دولت نباید از طرف هیات وزیران پیام می داد؟!!!!!!!
۱۴:۱۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
معاون اول نباید پیام می داد؟!!!!
