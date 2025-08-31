گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - شکست ناامیدکننده خانگی منچسترسیتی برابر تاتنهام باعث شد انتقادهای زیادی از گواردیولا و تیمش شنیده شود. بسیاری بر این باورند منچسترسیتی گواردیولا نیاز به تغییر فلسفه و سبک بازی را دارد، اما این سرمربی اسپانیایی بهشدت چنین چیزی را رد کرد.
به نقل از اسپورت، او در واکنش به این سوال که آیا منچسترسیتی نیاز به تغییر تفکرات و فلسفه دارد، گفت: در ۹ سال گذشته با منچسترسیتی با همین سبک بازی، هجده عنوان قهرمانی را کسب کردهام. آیا فکر میکنید امروز سبکم را تغییر میدهم؟ این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد.»
منچسترسیتی در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس امروز (یکشنبه) به مصاف برایتون میرود.