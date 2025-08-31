رمز ارزها را شناسایی کنید و پاداش بگیرید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از شناسایی و جمع‌آوری ٣۵ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با ٣٠١ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف این استان در طی پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مسعود خواجه‌وند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به اهمیت خدمت رسانی مناسب به مردم و ضرورت حفظ پایداری شبکه اعلام کرد : مبارزه با استفاده کنندگان غیرمجاز از برق و استخراج غیرقانونی رمزارز در دستور کار صنعت برق قرار دارد و بر اساس پایش‌های مستمر مصرف برق در سطح استان و بازرسی‌های انجام‌ شده توسط تیم‌های فنی و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، در سال جاری ٣٠١ دستگاه ماینر غیرمجاز از ٣۵ مرکز کشف و پس از جمع آوری تحویل مراجع انتظامی گردید که از این میان تعداد ۴ مرکز و ٧۶ دستگاه ماینر سهم مرداد ماه سال جاری بوده است. 

دکتر خواجه‌وند افزود :در پنج ماه نخست سال ١۴٠٣ تعداد ٩۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ٢٢ مرکز کشف و جمع آوری شده بود که با برنامه‌ریزی و اقدامات صورت پذیرفته این تعداد در سال جاری افزایش یافته است. 

خواجه‌وند افزود: استخراج غیرمجاز رمزارزها علاوه بر اینکه خسارات مالی سنگین به شبکه برق وارد می‌کنند موجب اختلال در تامین برق پایدار مشترکان و آسیب به تجهیزات می‌شود به همین دلیل، برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارزها به صورت جدی و قانونی در دستور کار این شرکت قرار دارد و تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت غیرقانونی داشته باشند، به مراجع قضایی معرفی و با آنها مطابق قانون برخورد خواهد شد.

از عموم شهروندان خواست می گردد تا در این راه به کمک صنعت برق آمده و با گزارش ماینرهای غیرمجاز از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند تا علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق و ارتقای سطح خدمات به مشترکین، پاداش دریافت نمایند.

