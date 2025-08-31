به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان، کردستان برای سومین سال متوالی میزبان بزرگترین جشن میلاد حضرت محمد (ص) در کل کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حجت الاسلام و المسلمین برومند رازیانی اظهار کرد: جشن مهمانی امت احمد مهمانی است که مخاطبان آن و اکثریت آن گرو‌های مردمی خواهند بود وسازمان تبلیغات اسلامی خدمتگزار مردم در راستای برگزاری این مراسم است.

وی افزود: امسال جشن هزارو ۵٠٠ سالگی میلاد حضرت محمد (ص) است، که این ویژگی جلوه متفاوت‌تر‌ی برنامه‌های امسال بخشیده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه بیان کرد: هر ساله در مهمانی امت احمد برنامه‌هایی متنوع برای تمامی گروه‌های سنی داشته‌ایم و امسال نیز برنامه هایی، شامل گروه‌های مسجدی و تکیه خانگاهی همراه با برنامه‌های مولودخوانی و گروه‌های استندآپ کمدی و بازیگران مهمان همراه با خاله شادونه مجری برنامه کودک به این مراسم دعوت شدند.

رازیانی ادامه داد: تمامی برنامه‌ها مهمانی امت احمد در روز جمعه ساعت ۱۶ تا ۱۱ شب در مسیر‌های میدان آزادی تا میدان انقلاب و چهارراه چهارباغ سنندج همراه با دو جایگاه اصلی و برنامه مسابقات خانوادگی اجرا خواهد شد.

وی گفت: در تمامی طول مسیر که به طول بیش از هزار متر است، بیش از ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت به مهمانان امت محمد فعال و آماده پذیرایی هستند.

برچسب ها: تبلیغات اسلامی ، کردستان ، ماه ربیع اول
