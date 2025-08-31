ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری هفته دولت گفت: حمایت از تولید داخل یک موضوع مهمی است و در حوزه سلامت باید استاندارد‌های لازم را مد نظر قرار دهیم. تولید تجهیزات با کیفیت بالا قطعا مورد حمایت وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

به گفته وی ابزار‌های خود مراقبتی یکی از موضوعات مهم محسوب می‌شود. الویت‌های مهم وزارت بهداشت اعم از موضوع جوانی جمعیت، مولفه‌های اجتماعی بر سلامت است و معتقدیم که ارتقای سلامت محدود به وزارت بهداشت نبوده و مبحثی بین بخشی است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت است و این برنامه در روستا‌ها به صورت آزمایشی انجام شده است. نظام ارائه خدمات سلامت نیازمند ساماندهی دارد.

وی افزود: اکنون ۴۰ درصد از آزمایش‌های تجویزی مورد نیاز نیست و دارو‌های تجویزی نیز بر اساس راهنما‌های بالینی نخواهد بود. دارو و هزینه‌های سلامت کمر شکن شده است و باید از تجربه دنیا که همان نظام ارجاع استفاده کنیم.

علیرضا رئیسی در خصوص پزشکی خانواده گفت: پزشک خانواده شامل بهورز، پزشک عمومی، ماما و کارشناس سلامت برای یک جمعیت مشخص تعیین می‌شود. در سطح یک تمام امکانات و زیرساخت‌ها فراهم است.

وی اضافه کرد: یکی از چالش‌ها تعرفه پایین متخصصان در طرح پزشکی خانواده خواهد بود. برخی از متخصصان از اسفند سال گذسته کارانه شان را دریافت نکرده‌اند.

معاون بهداشت تصریح کرد: موضوع غربالگری داتش آموزان در مدارس مسئله مهمی است و دانش آموزان گروه اصلی در حوزه بهداشت و مراقبت محسوب می‌شوند. اگر به افراد زیر ۱۸ سال سبک زندگی سالم، ورزش و تغذیه مناسب و آموزش و در این خصوص سرمایه گذاری کرد.

وی ادامه داد: چاقی، تحرک کم و استفاده زیاد از فضای مجازی سبب بروز اختلالات خواب و حتی پرخاشگری در بین فرزندان می‌شود. اکنون شن دیابت و بیماری‌های متابولیک بشدت پایین آمده است.

علیرضا رئیسی تاکید کرد: در تمام جمعیت‌ها بیماری‌های تنفسی شایع است که درصدی آنفولانزا، و حتی کرونا نیز است. الان کرونا یک ویروس بومی شده و جهشی نداشته است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در مراکز مختلف مشاوره برای انصراف از سقط راه اندازی شده است. الان ۱۵۰۰۰ مشاوره برای جلوگیری از سقط داشته که در ابن خصوص ۱۰ هزار تولد و زابمان انجام شده است. سقط سبب بروز عفونت و مشکلات روحی و روانی خواهد شد.

وی افزود: راهبرد اصلی وزارت بهداشت این است که واکسن‌ها در داخل کشور تولید شود و وزارت بهداشت از این تولیدات حمایت می‌کند. اکنون تنوع تولید واکسن در بین شرکت‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است و برخی از واکسن‌ها در دو ماه گذشته دچار مشکل شده و از خارج وارد کرده‌ایم.

علیرضا رئیسی تاکید کرد: اکنون اکثر واکسن‌ها از خارج وارد می‌شود و با توجه به تحریم‌ها و ارز بری کشور دچار مسائلی می‌شویم.

وی اضافه کرد: واکسن‌های وارداتی بیشتر از کشور هند است. انیستیتو پاستور به زودی به جوبا سفر کرده تا فناوری تولید واکسن‌هایی مانند روتاویروس را به کشور بیاوریم. در برنامه دیگر با کشور چین همکاری جدیدی در زمینه تولید واکسن و انتقال دانش آن به کشور است.

علیرضا رئیسی ادامه داد:پوشش واکسیناسیون در کشور بسیار بالا است. ولکسن آنفولانزا برای افراد پر خطر توصیه می‌شود. واکسن اچ پی وی جز واکسیناسیون روتین کشور نیست. واکسن اچ پی وی برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم و زگیل‌های تناسلی است.

وی افزود: هفته گذشته ۵۰۰ هزار دز واکسن کزاز وارد کرده‌ایم. شرکت تولید کننده واکسن کزاز، تولیدش را کم کرده است.

معاون بهداشت تصریح کرد: کشور ژاپن میانگین سنی اش در حدود ۴۵ سال آیت و آینده ژاپن به دلیل جمعیت کم یک تهدیدی محسوب می‌شود. ایران در آینده با این روش سالمند و کشور از نظر جمعیت دچار مشکل خواهد شد. برای اولین بار جمعیت و نرخ تولد به زیر یک میلیون موالید در سال رسیده است.

علیرضا رییسی گفت: ما طب سنتی و طب ایرانی داریم که علم و پشتوانه علمی دارد، اما طب اسلامی چیزی جز ادعا‌های بی‌اساس نیست. درباره تولید داخل و سلامت، قانونی داریم که اگر کالای مشابه داخلی باشد، خرید خارجی جرم است. اما تولید داخلی باید متعهد و پاسخگو باشد؛ اگر کیفیت ندارد، باید اجازه واردات باشد تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی افزود: تولیدکنندگان داخلی سرم را متوقف کردند، سرم وارداتی در گمرک توقیف شد و در نهایت سرم کمبود پیدا کرد! این یعنی تعهد بدون کیفیت فایده ندارد. برخی تولیدات داخلی عالی هستند.