رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید در هفته سوم رقابتهای لالیگا به مصاف مایورکا رفت و در این بازی توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد تا با ۹ امتیاز به صدر جدول ردهبندی صعود کند.
فرانکو ماستانتوئونو، بازیکن آرژانتینی رئال مادرید، با حضور در ترکیب اصلی این تیم رکورد جدیدی را به ثبت رساند. او با تنها ۱۸سال و ۱۶روز سن به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که در قرن ۲۱ برای رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در ترکیب اصلی به میدان میرود.
این بازیکن اهل آمریکای جنوبی در نقل و انتقالات تابستانی به رئال مادرید پیوست و از او به عنوان جایگزین اصلی لیونل مسی در تیم ملی فوتبال آرژانتین یاد میشود. هر چند زمان زیادی از حضور این بازیکن در رئال مادرید نمیگذرد، اما ژابی آلونسو نشان داده است اعتماد زیادی به او دارد.