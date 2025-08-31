نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا

سومین نشست رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران در منطقه ۸ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سومین نشست زهرا شمس‌احسان، عضو و رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران، با همراهی فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، مدیران ارشد منطقه‌ای و شهری و فعالان و تاثیرگذاران اجتماعی برگزار شد؛ نشستی که در آن بر تقویت نشاط اجتماعی و خلاقیت محلات، اولویت کمیته‌های اجتماعی و ورزشی شورا در دوره پساجنگ تأکید گردید.

از جنگ ۱۲ روزه تا تغییر اولویت‌های شهری؛ مسئولیت‌های اضطراری شهرداری 

زهرا شمس احسان، رئیس کمیته‌های اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران در این نشست گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نگاه توسعه محور در چهار حوزه سلامت، آسیب‌های اجتماعی، ورزش و بانوان در اولویت کمیته‌های اجتماعی و ورزشی بوده است؛ اما متاسفانه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اولویت‌های شهری را تغییر داد و شهرداری مسئولیت‌هایی همچون آواربرداری، اسکان اضطراری، پایدارسازی و مقاوم‌سازی را بر عهده گرفت.

به گفته وی اکنون در دوره پساجنگ، تقویت نشاط اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اهمیت دوچندان دارد.

نقش معتمدین و نخبگان محلی در حفظ انسجام اجتماعی و مدیریت بحران

شمس احسان افزود: با توجه به افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه اجتماعی و ورزشی و توزیع آن در بین مناطق، انتظار شورا این است که چالش‌ها مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار گیرند و فعالیت‌ها بر اساس خلاقیت و مسائل واقعی محلات پیش برود.

وی همچنین به نقش معتمدین، نخبگان و فعالین اجتماعی محلات در شرایط بحران اشاره کرد و گفت: یکی از مؤثرترین عوامل در حفظ انسجام اجتماعی و تسهیل مدیریت بحران، وجود افرادی است که از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی برخوردارند. در این میان، معتمدان محلی و نخبگان به عنوان حلقه اتصال میان مردم و نهاد‌های رسمی، نقشی کلیدی و غیرقابل‌جایگزین ایفا می‌کنند.

سند تحول منطقه ۸؛ حرکت از شعار تا اقدام خلاقانه 

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، نیز در این نشست گفت: تدوین سند تحول منطقه بر اساس اقتضائات محلی طی سه سال گذشته انجام گرفته است و با توجه به خانواده‌محور بودن منطقه و زیست شبانه آن، تلاش کرده‌ایم از کار‌های شعاری فاصله بگیریم و به سمت برنامه‌های خلاقانه و مطالبه‌محور حرکت کنیم.

وی با اشاره به بافت متراکم منطقه افزود: افزایش سرانه‌های خدماتی در منطقه ۸ دشوارتر از سایر مناطق است و نیازمند تملک و تغییر کاربری می‌باشد. با این حال، از ظرفیت فضا‌های مردمی برای فعالیت‌های آموزشی، کارآفرینی و مهارت‌آموزی استفاده کرده‌ایم. همچنین اطلس آسیب‌های اجتماعی منطقه در حال تکمیل است و امیدواریم این سند به‌عنوان سندی ماندگار باقی بماند.

بازسازی صحن انقلاب؛ «ساحت خورشید» الگویی برای سایر مناطق 

شهردار منطقه ۸ با اشاره به برنامه‌های شاخص این منطقه اظهار داشت: یکی از اقدامات خلاقانه ما که برای اولین بار در بین مناطق ۲۲گانه اجرا شد، بازسازی صحن انقلاب و برگزاری ویژه‌برنامه «ساحت خورشید» در میدان نبوت بود که این طرح به الگویی برای سایر مناطق تبدیل شد و همچنین تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها را از حالت پیمانکاری خارج کرده و با کمترین هزینه و بر اساس ذائقه و مطالبه شهروندان اجرا کنیم.

 دستاورد‌های ورزشی و اجتماعی منطقه ۸ 

میلاد علی‌نیا، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ نیز در ادامه این نشست گفت: برای نخستین بار، منطقه ۸ موفق به کسب مقام سوم ورزشی در بین مناطق تهران شد که یکی از دستاورد‌های مهم برای شهروندان است.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال، ۱۲۴ گشت فوریت‌های اجتماعی انجام شده، مرکز پویاشهر افتتاح گردیده و دو واحد آموزشی ویژه بانوان مددسرا و بانوان آسیب‌دیده اختصاص یافته است. همچنین حدود هزار ساعت کارگاه آموزشی برگزار شده است.

علی‌نیا در بخش دیگری از سخنانش به یکی از مطالبات اصلی شهروندان اشاره کرد و افزود: مرکز فرآموز به دلیل مخاطبان و مراجعه‌کنندگان فراوان نیازمند تعیین تکلیف است و انتظار داریم موانع موجود با همراهی شورای شهر برطرف شود.

در پایان این نشست، شمس‌احسان با تأکید بر دریافت پیشنهادات از نخبگان و فعالان محلی گفت: تصمیم‌های این جلسه مبنای تصمیم‌سازی در شورا خواهد بود و تلاش ما اجرای برنامه‌های اجتماعی و ورزشی مبتنی بر نیاز‌های محلات و خواست مردم است.

گفتنی است در جریان این دیدار، چند موضوع ورزشی و اجتماعی به‌صورت آنی و تلفنی با پیگیری مدیران ارشد شهری حل‌وفصل شد.

همچنین پس از این نشست، مدیران ارشد شهری با هدف بازدید میدانی از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸، در مجموعه‌های خدماتی و اجتماعی شهدای نارمک و بوستان ترنج زندگی حضور یافتند و در جریان چگونگی ارائه خدمات قرار گرفتند.

