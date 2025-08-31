مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای در خصوص مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای درخصوص مشاهده و دریافت «کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی» صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان ورود به آموزش عالی، به اطلاع می‌رساند ؛ «کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی» شامل جزئیات نحوه محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفته است. در این کارنامه، تمامی نمرات خام سوابق تحصیلی معتبر، نمرات کل به تفکیک پنج گروه آزمایشی و هریک از پایه های یازدهم و دوازدهم برای اطلاع بیشتر داوطلبان از چگونگی تولید نمره کل سابقه تحصیلی درج شده است.

داوطلبان  محترم می‌توانند از هم اکنون با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org  از بخش ثبت‌نام در آزمون - آزمون سراسری - ورود به سایت آموزش و پرورش نسبت به مشاهده و دریافت کارنامه خود اقدام کنند.

منبع:مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: سوابق تحصیلی ، کنکور سراسری
خبرهای مرتبط
تدوین راهکارهای جدید برای بهبود کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی
الزام دانش‌آموزان دوازدهم کنکوری به گرفتن تأییدیه اطلاعات هویتی
نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم فردا اعلام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
آخرین اخبار
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم