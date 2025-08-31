مودی روز شنبه، برای اولین بار در ۷ سال گذشته، برای شرکت در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز یکشنبه، درست پس از اعمال تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی در این هفته، با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در شهر شمالی تیانجین چین دیدار کرد.

مودی روز شنبه، برای اولین بار در هفت سال گذشته، برای شرکت در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) و دیدار با شی جین پینگ، وارد چین شد.

نخست وزیر هند همچنین قرار است روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار کند.

اجلاس دو روزه سازمان همکاری شانگهای که از یکشنبه تا دوشنبه برگزار می‌شود، در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ اسرائیل در نوار غزه، بحران اوکراین و اختلافات تعرفه‌ای بین‌المللی برگزار می‌شود.

این دیدار پس از آن برگزار می‌شود که آمریکا تعرفه‌های خود بر هند را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده و دلیل آن را خرید نفت از روسیه اعلام کرده است.

شی و مودی آخرین بار در ماه اکتبر در حاشیه اجلاس بریکس در شهر کازان روسیه با یکدیگر دیدار کردند.

سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، یک اتحاد سیاسی و امنیتی متشکل از ۱۰ عضو است: چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس.

در سال ۲۰۲۳، صادرات هند به چین ۱۸.۱ میلیارد دلار و واردات آن از چین ۱۲۵ میلیارد دلار بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: هند و چین ، سازمان همکاری های شانگهای
