انهدام شبکه تهیه و توزیع انواع قرص و پودر مخدر در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان _ پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز در یک عملیات ویژه موفق به انهدام ودستگیری شبکه تهیه وتوزیع انواع قرص وپودر مخدر دریکی از شهرستانهای این استان شد.

سردار حمیدهداوند فرمانده انتظامی استان البرز با اعلام این خبر گفت: از اعضای این شبکه سه نفره که در شهرستان چهار باع هزار و۳۰۰ کیلوگرم انواع قرص وپودر مخدر با برند های مختلف کشف وضبط شد.

ارزش این‌محموله بزرگ ۵ میلیون عددی قرص وپودر مخدر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود..گفتنی است دو هفته قبل هم یک‌محموله بزرگ بین الملی مخدر صنعتی از نوع شیشه به وزن یک تن و۲۰۰ کیلو گرم در مسیر ترانزیت به یکی از کشورهای همجوار در استان البرز توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز کشف وضبط شد.

منبع پلیس البرز