باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - جواد محجوبی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در نشست ‌با خبرنگاران گفت: رویداد ملی سپاس آب بستری تازه برای نمایش ایده‌ها و اقدامات خلاقانه را در زمینه مدیریت مصرف آب فراهم کرده است.

وی افزود: روستاها و شهرهای ایران در خود ابتکاراتی پنهان دارند؛ از دهیاری‌های کوچک در مناطق محروم گرفته تا شهرداری‌های بزرگ در کلان‌شهرها، که با ایده‌ها و طرح‌هایی نوآورانه در مدیریت منابع آبی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.



محجوبی با اشاره به برگزاری رویداد ملی سپاس آب گفت: ۲۷۷ طرح به دبیرخانه رویداد ملی سپاس آب ارسال شده در این طرح 26 استان مشارکت داشتند که استان یزد، سمنان و خراسان رضوی بیشترین طرح را ارائه دادند، که سه طرح به عنوان شایسته دریافت تندیس و هفت طرح به عنوان شایسته تقدیر، روز سوم جشنواره تجلیل می شوند.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با اشاره به اینکه رویداد ملی سپاس آب سکوی ترویج طرح‌های موفق مدیریت مصرف آب است، ادامه داد: هدف اول این رویداد شناسایی طرح‌های عملی و کاربردی در زمینه صرفه‌جویی و هدف دوم ترویج و گسترش آنها در سطح کشور است، در همین راستا با همکاری مؤسسه کوثر، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای یزد موفق شدیم این طرح را در سراسر کشور گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: اهمیت این رویداد از آنجاست که سپاس آب صرفاً یک رقابت ایده‌پردازی نیست، بلکه حرکتی ملی برای نهادینه‌سازی راهکارهای نوآورانه، حمایت از ابتکارات اجرایی و توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب در کشور به شمار می‌رود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود:کارگاه تخصصی مدیریت مصرف آب برای کودکان و والدین در این جشنواره برای در نظر گرفته شده است.

محجوبی ادامه داد: یکی از راه‌های جلوگیری از هدر دادن آب، آموزش افراد از سنین پایین است. در کودکی که بسیاری از رفتارهای انسان شکل می‌گیرد و عادات قابل آموزش هستند می‌توان روش استفاده درست از آب را به طور مستقیم و غیرمستقیم آموزش داد.

وی افزود: ایده‌های نوآورانه در بهینه‌سازی مصرف آب، نقشی کلیدی و اساسی دارند و از این‌رو، با توجه به ضرورت حمایت از راهکارهای اجرایی در این زمینه، تصمیم بر این شد تا فرصت بیشتری برای مشارکت گسترده‌تر و ارائه طرح‌های اثرگذار در مدیریت منابع آبی کشور فراهم شود.



محجوبی گفت:رویداد ملی سپاس آب از ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه به صورت رایگان از ۱۹ الی ۲۲ شب در باغ جهانی دولت آباد یزد به مدت سه شب با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و تخصصی برای عموم شهروندان به‌صورت رایگان تدارک‌دیده‌شده است.