بازدید از مواکب اسکان زائران افغانستانی در مشهد

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با آخرین شب حضور بیش از سه‌هزار و پانصد زائر افغانستانی در دهه پایانی صفر در مشهد مقدس، مهندس سیدآبادی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از دو موکب اسکان «باقرالعلوم(ع)» و «حضرت قائم(عج)» بازدید کرد و در جمع زائران حضور یافت.

مدیرکل امور اتباع در سخنانی با تأکید بر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در خدمت‌رسانی به زائران گفت:«ما خود را خدمتگزار شما می‌دانیم و تلاش داریم زیارت را برای مهاجرین تسهیل کنیم. حضور زائران افغانستانی در ایام پایانی صفر نشان‌دهنده این عزم است و برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا امکان تشرف مهاجرین افغانستانی به زیارت اربعین فراهم شود.»

وی با اشاره به افزایش چشمگیر حضور زائران افغانستانی افزود:«در اربعین امسال ۳۶۴ هزار نفر از مهاجرین افغانستانی ساکن ایران به عتبات عالیات مشرف شدند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است. این نشان‌دهنده همدلی مسئولان جمهوری اسلامی در تسهیل زیارت است.»

سیدآبادی همچنین از خدمات گسترده در حوزه حمل‌ونقل و پذیرایی زائران قدردانی کرد و گفت:«از ستاد مردمی اربعین مهاجرین و سایر نهادهای فرهنگی مهاجرین که در این مسیر همراه بودند تشکر می‌کنیم. امیدواریم با همکاری مسئولان کاروان‌ها و بازگشت به‌موقع زائران، امکان زیارت امام رضا(ع) برای جاماندگان نیز فراهم شود.»

وی با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی، دینی و زبانی میان دو ملت ایران و افغانستان تصریح کرد:«پیوند ایران و افغانستان گسست‌ناپذیر است. ما در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم و امروز وظیفه همه ماست که شرایط منطقه را درک کرده و در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کنیم. حمایت از مظلومان غزه، صدای مشترک همه شیعیان است.»

در پایان نیز محمدی، نایب‌رئیس ستاد مردمی اربعین مهاجرین، به نمایندگی از زائران افغانستانی از حمایت‌ها و خدمات جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این ستاد ارائه داد.