برپایی بیمارستان سیار ۶۴ تختخوابی در چالدران

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دویست و هفتاد و چهارمین بیمارستان سیار ۶۴ تخت‌خوابی این نیرو در روستای «قرنقو» شهرستان چالدران راه اندازی شده تا خدمات درمانی لازم را در این منطقه محروم ارائه کند.

سرهنگ پاسدار رسول صادق روز یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: این بیمارستان با هدف توسعه عدالت، در سلامت و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی، به بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این بیمارستان، در قالب طرح ملی جهاد سلامت و با همت رزمندگان بهداری رزمی شمالغرب نیروی زمینی سپاه، در روستای «قرنقو» از توابع بخش «ببه‌جیک» شهرستان چالدران مستقر شده است.

سرهنگ صادق هدف از برپایی این بیمارستان سیار را توسعه عدالت در سلامت در مناطق مرزی، کم‌برخوردار و عملیاتی نیروی زمینی سپاه و ارتقای سطح سلامت و شاخص‌های بهداشتی و درمانی در این مناطق عنوان کرد.

وی افزود: این اقدام با استفاده از ظرفیت‌های جهادی رزمندگان بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه و با هماهنگی قرارگاه منطقه‌ای حمزه سیدالشهدا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی به انجام رسیده است.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، با اشاره به خدمات قابل ارائه در این بیمارستان، اظهار کرد: پزشکان عمومی و متخصصان قلب و عروق، ارتوپدی، زنان و زایمان، داخلی، عفونی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی مغز و اعصاب، بیهوشی، جراحی عمومی، دندانپزشکی، کودکان، گوش و حلق و بینی، چشم‌پزشکی، اپتومتری و عینک‌سازی و مشاوران به مردم شریف منطقه خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی یادآورشد: این بیمارستان سیار ۶۴ تخت‌خوابی شامل بخش‌های درمانگاه‌های عمومی و تخصصی، دندانپزشکی، خدمات اورژانس، تریاژ و پرستاری، اتاق عمل، رادیولوژی، سونوگرافی، نوار قلب، آزمایشگاه، داروخانه، اکوکاردیوگرافی و بخش‌های بستری زنان و مردان است که با رعایت طرح انطباق پزشکی، خدمات مراقبت از سلامت تخصصی و عمومی را به مراجعان ارائه می‌دهند.

سرهنگ صادق، راهبرد فرماندهی نیروی زمینی سپاه را توسعه خدمات جهادی به مردم به عنوان صاحبان انقلاب اسلامی دانست و افزود: طرح ملی جهاد سلامت نیروی زمینی سپاه در مناطق کم‌برخوردار، صعب‌العبور، مرزی و عملیاتی، در راستای تحقق فرمان فرمانده معظم کل قوا مبنی بر محرومیت‌زدایی در عرصه بهداشت و درمان در مناطق هدف، اجرایی شده است.

وی بر استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمندسازی، به‌ویژه پزشکی از راه دور و نسخه‌نویسی الکترونیک در بیمارستان‌های سیار نیرو در طرح ملی جهاد سلامت تاکید کرد.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پیش‌بینی کرد که در طول یک هفته فعالیت این بیمارستان سیار با حضور بیش از ۱۰۰ نفر پزشک، پرستار، پیراپزشک و گروه‌های پشتیبانی، بهداشتی، مدیریتی و اجرایی مرکز بهداری رزمی شمالغرب نیروی زمینی سپاه، به بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه خدمات مراقبت از سلامت بیمارستانی با کیفیت و عادلانه ارائه شود.

منبع: روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه