باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شینهوا در تفسیری پیش از اجلاس تیانجین سازمان همکاری شانگهای، بزرگترین اجلاس این سازمان، اعلام کرد که سازمان همکاری شانگهای (SCO) پتانسیل ایجاد یک نظم جهانی عادلانهتر و یک سیستم حکمرانی جهانی عادلانهتر را دارد.
این خبرگزاری چینی اعلام کرد: «در پسزمینه یک چشمانداز بینالمللی آشفته و در حال تغییر که در آن سیاست قدرت و درگیریهای منطقهای همچنان ادامه دارد، سازمان همکاری شانگهای،به عنوان یک بستر کلیدی برای وحدت و همکاری بین کشورهای جنوب جهان، از موقعیت مناسبی برای ایفای نقش مثبت در ارتقای جهانی برابرتر، منظمتر و چندقطبیتر و در ایجاد یک سیستم حکمرانی جهانی عادلانهتر و عادلانهتر برخوردار است.»
به گفته این خبرگزاری، سازمان همکاری شانگهای بر مشارکت و گفتوگو به جای اتحاد و رویارویی تأکید دارد و الگویی برای شکل جدیدی از روابط بینالملل است.
شینهوا در این گزارش اظهار داشت که اعتماد متقابل سیاسی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنان در حال تعمیق است و همکاری در زمینههای مختلف ثمربخش بوده است. در این گزارش آمده است که سازمان همکاری شانگهای به سازمانی بالغتر و قویتر تبدیل شده است که آن را به نیرویی مهم و سازنده در امور منطقهای و بینالمللی تبدیل میکند.
همکاری در حوزه امنیت همواره از اولویتهای سازمان همکاری شانگهای بوده است که به گفته شینهوا، "به لنگر ثبات و شتابدهنده توسعه در منطقه [اوراسیا] تبدیل شده است. "
پیشرفت چشمگیری بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در همکاری در اقتصاد، تجارت و سرمایهگذاری حاصل شده است. تجارت بین چین و متحدان سازمان همکاری شانگهای از جمله کشورهای ناظر و شرکای گفتوگو در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۸۹۰ میلیارد دلار رسید. این خبرگزاری اعلام کرد که جدا از حوزههای سنتی، همکاری در انرژی سبز و اقتصاد دیجیتال در حال رونق گرفتن است.
چین همواره سازمان همکاری شانگهای را در دیپلماسی همسایگی خوب خود در اولویت قرار داده و برای سازمان همکاری شانگهای قویتر و ایجاد یک جامعه سازمان همکاری شانگهای نزدیکتر "با آیندهای مشترک" تلاش کرده است.
در ۳۱ آگوست (امروز)، اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین در شمال چین آغاز میشود. این رویداد رهبران بیش از ۲۰ کشور را گرد هم خواهد آورد. به گفته لیو بین، معاون وزیر امور خارجه چین این اجلاس بزرگترین رویداد در تاریخ این سازمان خواهد بود.
علاوه بر رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و برخی کشورهای دیگر، روسای ده سازمان بینالمللی از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سرگئی لبدف، دبیرکل کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) و کائو کیم هورن، دبیرکل اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد.
انتظار میرود اعلامیه تیانجین در این اجلاس امضا شود. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین استراتژی توسعه سازمان همکاری شانگهای ۲۰۳۵ را تصویب خواهند کرد. علاوه بر این، انتظار میرود بیانیههایی نیز به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و پیروزی در جنگ جهانی دوم صادر شود.