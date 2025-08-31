مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اشاره با آغاز برداشت خرما در این شهرستان گفت: برداشت خرما تا اوایل مهر ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی برداشت ما ۱۲۰ هزار تن بوده که این مقدار به دلیل تنش‌های آبی به ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن دشتی‌نژاد با اشاره به کاهش پیش‌بینی برداشت خرما به دلیل تنش‌های آبی و بالا بودن شوری آب، اظهار کرد به دلیل تنش‌ آبی و بالا بودن ‌EC آب، از لحاظ کیفی و کمی دچار افت شدیم و متاسفانه کیفیت خرماها به درجه ۳ و ۴ کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه عمده ارقام خرما در این منطقه استعمران، برحی و زاهدی است، ادامه داد: سطح اراضی کشت خرما ۱۱ هزار و ۹۳۰ هکتار است که ۶۵ درصد آن به کشت استعمران، ۱۵ درصد به برحی، ۱۵ درصد به زاهدی و ۵ درصد به سایر ارقام اختصاص یافته است.

دشتی‌نژاد در خصوص کشت نخیلات بیان کرد: تقریبا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نخل در سطح ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین داشتیم که متاسفانه بعد از مواجه با تنش‌های آبی، این تعداد به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار اصله رسیده است. موضوع تنش آبی در تمام دنیا به خصوص کشور عزیزمان مطرح است و متاسفانه کمبود آب پشت سدها و قرار گرفتن شهرستان آبادان در آخرین مسیر رودخانه کارون، وارد شدن آب شور خلیج‌فارس به رودخانه بهمنشیر که منبع اصلی تامین آب و آبیاری کشاورزی و نخیلات شهرستان است، باعث افزایش EC آب شده است.

مدیر جهادکشاورزی آبادان به طرح توسعه گیاهان گرمسیری در شهرستان آبادان اشاره کرد و گفت: این کشت‌ها کم آب‌بر هستند و محصولاتی مانند گیاهان دارویی، چای ترش، کنجد، موز پایه بلند و پایه کوتاه و... در این طرح کشت می‌شوند.

وی در خصوص حمایت از کشاورزانی که در این طرح شرکت می‌کنند، گفت: در راستای حمایت از این کشاورزان، بذر، کودهای شیمیایی و ریزمغذی‌ها را به صورت رایگان و یا با نرخ دولتی به آن‌ها می‌دهیم. ما در شهرستان آبادان طی ۴ الی ۵ سال اخیر، کشت گندم را در جایی که نخلستان وجود ندارد آغاز کرده‌ایم. گندم‌هایی که کشت می‌شوند، از لحاظ کیفی و کمی از کیفیت خوبی برخوردار هستند و می‌توان از آن‌ها برای بذرگیری کشت‌های آینده استفاده کرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: برداشت خرما ، تنش آبی
