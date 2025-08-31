ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال

یانیس کولیدزیس مربی پرتاب چکش اهل لتونی بامداد امروز با استقبال علیرضا صیفوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون دوومیدانی وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یانیس کولیدزیس مربی با تجربه که سابقه هدایت پرتاب گران ملی پوش لتونی در مسابقات جهانی و المپیک را در کارنامه دارد، برای کار با ملی پوشان و نفرات منتخب تیم ملی ایران وارد تهران شد.

پس از وقفه ای طولانی، روند حضور مربیان خارجی با حضور این مربی لتونیایی در دو و میدانی ایران آغاز شد. روندی که قرار است ادامه داشته باشد و طی هفته های آتی، دو یا سه مربی دیگر برای ارتقای رکورد ورزشکاران و دانش مربیان دو و میدانی ایران وارد کشور شوند.

آخرین مربی خارجی دو و میدانی ایران جورجی کولنوچنکو بلاروسی بود که دی ماه ۱۳۹۹ به تهران آمد و بعد از او دیگر هیچ مربی خارجی برای هدایت دو و میدانی کاران وارد تهران نشده است. یانس کولیدزیس ۶۰ ساله و اهل کشور لتونی است که هدایت ورزشکاران بزرگسالان و جوانان این کشور در بازی های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی اروپا را بر عهده داشته است.

افزایش رکورد ملی لتونی از ۷۱ به ۸۰ متر، ثبت ۱۱ رکورد ملی در بخش بزرگسالان و ۷ رکورد در بخش جوانان، از مهمترین دستاوردهای این مربی اهل لتونی به حساب می‌آید. وی همچنین در چندین دوره مسابقات جهانی، قهرمانی اروپا و المپیک، هدایت پرتابگران چکش لتونی را بر عهده داشته است.

دو و میدانی ، تیم ملی دو و میدانی
