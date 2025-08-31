باشگاه خبرنگاران جوان - در فیلم انیمیشنی داستان اسباب‌بازی ۲ (Toy Story۲) که در سال ۱۹۹۹ میلادی ساخته شد، دوستان وودی وارد بخش پشتی فرودگاه می‌شوند تا وودی را از داخل یک چمدان، نجات دهند. آن‌ها با دنیایی از نوار نقاله‌های پیچ‌درپیچ، سراشیبی‌ها و سربالایی‌ها و مسیرهای بی‌پایانی روبه‌رو می‌شوند که برای رساندن بارهای مسافران از باجه پذیرش یا کیوسک تحویل بار تا پرواز موردنظرشان طراحی شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند.

مایکل رنگول، مدیر نگهداری شرکت Vanderlande Industries که سیستم جابه‌جایی بار در فرودگاه بین‌المللی سن خوزه آمریکا را مدیریت می‌کند در صحبت‌هایی اعلام کرده که آنچه در فیلم انیمیشنی Toy Story۲ دیدیم، کاملاً دقیق بوده است: «سیستم جابجایی بار در فرودگاه سن خوزه فقط بیش از ۱۲۰ پیچ دارد.»

اما اگر برایتان این سؤال مطرح است که چمدان شما از لحظه تحویل داده شدن به کیوسک تحویل بار و برچسب خوردن تا قرار گرفتن در محفظه بار هواپیما چه مسیری را طی می‌کند، این مقاله مخصوص شماست و قطعاً با دریافت پاسخ سؤالتان شگفت‌زده خواهید شد.

اولین گام: از کانتر تا نوار نقاله

سیمـران ساندار، مدیر بخش تجربه مسافر در فرودگاه سن خوزه آمریکا دراین‌باره توضیح داد: «همه‌چیز با پروسه‌ای به نام بهداشت بار شروع می‌شود». این اصطلاح شامل مواردی مثل جمع‌کردن دسته‌های چمدان و جلوگیری از گذاشتن وسایل عجیبی مثل چوب ماهیگیری، توپ بولینگ و... روی نوار است. اگر بار درست آماده و دریافت نشده باشد، در بخش مرتب‌سازی مشکل‌ساز خواهد شد.

وقتی یک مسافر چمدانش را تحویل می‌دهد، مأمور پذیرش آن را وزن می‌کند و برچسب بار را به دسته چمدان متصل می‌کند. این برچسب شامل کد ایرلاین، شماره بار، کد سه‌حرفی شهر مقصد و بارکدی است که اطلاعات پرواز و مسافر را ذخیره می‌کند.

درعین‌حال یک برچسب بینگو هم برروی چمدان نصب می‌شود: همان برچسب کوچک بارکدی که مأمور آن جدا کرده و می‌چسباند تا اگر برچسب اصلی افتاد، این برچسب کوچک، به‌عنوان پشتیبان همراه بار شما باشد.

پشت‌صحنه فرودگاه

وقتی چمدان از شما دریافت شد، بعد از عبور از روی نقاله، وارد بخش مرتب‌سازی می‌شود؛ دستگاه‌ها بارکدها را می‌خوانند و حسگرهای نوری (که در فرودگاه سن خوزه بیش از ۸۰۰ تا از آنها وجود دارد) مسیر آن را پیگیری می‌کنند. بسته به اینکه کدام دستگاه X-Ray آزاد باشد، چمدان به چپ، راست، بالا یا پایین هدایت می‌شود.

آیا بار تحویلی ازنظر امنیتی چک می‌شود؟

بله! همه بارها توسط TSA اسکن می‌شوند تا این اطمینان حاصل شود که مواد ممنوعه (مثل تجهیزات آتش‌بازی یا باتری لیتیومی) داخل چمدان‌ها نیست.

اگر چمدان نیاز به بررسی دستی داشته باشد، به یک مسیر مجزا هدایت می‌شود و بارهای سالم به مسیر دیگری خواهند رفت. همان برگه با نوشته "چمدان شما بازرسی شد" که گاهی در چمدانتان پیدا می‌کنید، همین‌جا صادر می‌شود.

بعد، بارکد دوباره خوانده می‌شود تا مشخص شود چمدان مربوط به کدام ایرلاین است و بر اساس آن بارها تفکیک می‌شوند. طبق گفته رنگول، کل این فرایند به‌طور میانگین فقط سه‌ونیم دقیقه طول می‌کشد.

دلیل محدودیت زمانی برای تحویل بار

پس از خروج از سیستم، بارها باید در زمان کوتاهی تفکیک و به هواپیما منتقل شوند تا بارگیری و توازن وزن هواپیما هم به موقع محاسبه شود. برای همین معمولاً ۴۵ دقیقه پیش از انجام پروازهای داخلی و زمانی بیشتر برای پروازهای بین‌المللی، مهلت تحویل بار به اتمام می‌رسد.

اگر به هنگام تحویل بار بند یا چرخ، گیر کند، آلارم فعال می‌شود و کارکنان آن را آزاد می‌کنند. حتی در مورد کوله‌پشتی‌ها هم با جمع‌کردن بندها در سبد مخصوص، برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی اقدام می‌شود.

چرا گاهی بارها گم می‌شوند؟

در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۴۷۰ میلیون بار در فرودگاه‌های آمریکا جابه‌جا شد و حدود ۲ میلیون بار هرگز به مقصد نرسید.

دلیل اصلی این اتفاق، افتادن برچسب‌ها یا خطاهای انسانی است. مثلا اینکه یک متصدی چمدان ممکن است چمدانی را در پرواز اشتباه بارگیری کند، یا اگر زمان بین پروازهای اتصالی محدود باشد، زمان کافی برای انتقال چمدان وجود نداشته باشد و گاهی در این مسیر ممکن است چمدان از پرواز بعدی جا بماند.

ساندار دراین‌باره گفت: «تمام قسمت‌های آماده‌سازی چمدان در فرودگاه‌ها یکسان نیستند.» همه‌چیز به اندازه، حجم ترافیک، بودجه و فناوری خاصی که هر فرودگاه در اختیار دارد بستگی خواهد داشت: «درحالی‌که هدف اصلی یکسان است (گروه‌بندی چمدان‌ها برای یک پرواز خاص)، پیاده‌سازی و اجرا ممکن است از سیستم‌های کاملاً خودکار و رباتیک تا قسمت‌های مرتب‌سازی دستی که کارکنان به‌صورت فیزیکی سطل‌ها و چرخ‌دستی‌ها را بارگیری می‌کنند، متغیر باشد.»

پس برای جلوگیری از این اتفاق:

همیشه مطمئن شوید برچسب درست چاپ شده است.

برچسب‌های قدیمی و «بینگو» را بعد از اتمام سفر، از روی چمدانتان بردارید.

نام و شماره تماس بین‌المللی‌تان روی برچسب شخصی، روی چمدان بزنید.

با انجام این کارها احتمال گم‌شدن بارتان به مراتب کمتر خواهد شد.

منبع: خبر آنلاین