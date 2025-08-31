باشگاه خبرنگاران جوان - با اتمام لیگ بیست و چهارم در شرایطی که به نظر می‌رسید باشگاه پرسپولیس قرارداد وحید امیری کاپیتان دوم این تیم را تمدید خواهد کرد، اما سرخ‌پوشان اعلام کردند تمدید قرارداد، منوط به نظر اسماعیل کارتال سرمربی وقت قرمز‌ها خواهد بود.

همین موضوع باعث دلخوری شدید امیری شد، چرا که او مدعی بود کارتال در مورد ادامه همکاری با او صحبت کرده و به امیری گفته او را می‌خواهد. سرانجام بعد از کشمکش زیاد باشگاه پرسپولیس بعد از برگزاری چند جلسه با امیری، قرارداد این بازیکن ۳۷ ساله را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

با پایان همکاری کارتال با پرسپولیس، وحید هاشمیان به عنوان جانشین کارتال روی نیمکت پرسپولیس قرار گرفت. در هفته‌های اخیر اعلام شد هاشمیان به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد نیازی به این بازیکن ندارد و تصمیم‌گیری در خصوص او را برعهده باشگاه قرار داد. در نهایت روز گذشته باشگاه پرسپولیس خبر از جدایی این ستاره کهنه‌کار بعد از ۸ سال حضور در جمع سرخ‌پوشان داد.

از همین رو از خوزستان خبر رسیده که یحیی گل‌محمدی سرمربی فولاد خوزستان از مدیران باشگاه خواسته تا برای جذب شاگرد سابق خود در پرسپولیس اقدام کنند. باشگاه فولاد نیز مذاکرات خود را برای جذب امیری آغاز کرده و اگر مشکلی رخ ندهد به جمع مردان دیار کارون ملحق خواهد شد.