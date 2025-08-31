دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد

باشگاه خبرنگاران جوان - بازرگانان فعال در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از این پس میتوانند از طریق پلتفرم اختصاصی این مرکز به آدرس https://merchant.ice.ir به سامانه معاملاتی این بازار دسترسی یابند؛ این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت گرفته است.
بازرگانان میتوانند با استفاده از این سامانه، امکانات متعددی شامل جستوجو و فیلتر مجوزهای خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوزها و سفارشات و رصد وضعیت عملیات سفارشگذاری را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.
ورود به سامانه از طریق حساب کاربری سامانه جامع تجارت امکانپذیر است.
کاربران پس از مراجعه به آدرس https://merchant.ice.ir و کلیک روی گزینه «ورود»، به صفحه «ورود از طریق سامانه جامع تجارت» هدایت شده و با وارد کردن اطلاعات کاربری، دسترسی آنان فعال میشود.
این تحول به عنوان بخشی از راهبرد کلان مرکز مبادله ایران برای دیجیتالیسازی فرآیندهای تجاری در نظر گرفته شده است.
منبع: مرکز مبادله ایران