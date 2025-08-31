باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در گامی استراتژیک برای تضمین پایداری و ایمنی در یکی از حیاتی‌ترین قطب‌های ریلی کشور، راه‌آهن منطقه هرمزگان از نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل‌ژنراتور پرتوان در ایستگاه‌های انشعاب بندرعباس و سیرجان خبر داد.

این پروژه که با سرمایه‌گذاری ۱۱۶ میلیارد ریالی توسط شرکت بناگستر کرانه به ثمر نشسته، پاسخی قاطع به چالش‌های ناشی از قطعی‌های مکرر برق شهری و تضمین‌کننده تداوم عملیات و امنیت شبکه ریلی هرمزگان است.

علیرضا نصیری برازنده، مدیرکل راه‌آهن هرمزگان، در تشریح اهمیت این اقدام اظهار داشت: یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما همواره تامین برق پایدار برای فرآیندهای حیاتی ایستگاه‌ها بوده است. با توجه به قطعی‌های مکرر برق شهری، فرآیند سوخت‌رسانی به دیزل‌ها و همچنین فعالیت سیستم‌های آتش‌نشانی با اختلال مواجه می‌شد که این وضعیت می‌توانست منجر به توقف فعالیت‌ها و به خطر افتادن ایمنی عملیات شود.

هر یک از این دو دستگاه دیزل‌ژنراتور با توان نامی ۲۷۵ و ۲۲۰ کیلوولت‌آمپر و مجهز به تابلوی برق ۱۶۰ کیلوواتی، در زمان اضطرار وظیفه کنترل، حفاظت و توزیع دقیق بار مصرفی را بر عهده دارند.

نصیری برازنده تاکید کرد: با بهره‌برداری از این تجهیزات نوین، در صورت قطع برق شهری، فرآیند سوخت‌رسانی به دیزل‌ها بدون وقفه ادامه خواهد یافت و سیستم‌های آتش‌نشانی نیز همواره آماده به کار خواهند بود تا در صورت نیاز، به سرعت وارد عمل شده و امنیت ایستگاه را حفظ نمایند.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان افزود که این پروژه حیاتی در ایستگاه انشعاب بندرعباس، که به عنوان یکی از بزرگترین و حساس‌ترین ایستگاه‌های ریلی کشور شناخته می‌شود، و همچنین در ایستگاه تشکیلاتی سیرجان به بهره‌برداری رسیده است.

این اقدام مهم که همزمان با هفته دولت به سرانجام رسیده، نه تنها توانمندی‌های زیرساختی راه‌آهن هرمزگان را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد، بلکه گامی اساسی در جهت بهبود کیفیت خدمات، افزایش تاب‌آوری شبکه ریلی و تضمین ایمنی عملیات در جنوب کشور محسوب می‌شود.

منبع :راه آهن هرمزگان