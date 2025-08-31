گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است

مهاجم آرژانتینی چلسی پیوستن به این تیم را که به‌تازگی قهرمان جهان شده خاص و باورنکردنی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چلسی با قراردادی ۴۰ میلیون پوندی آلخاندرو گارناچو، وینگر آرژانتینی را از منچستریونایتد به خدمت گرفت. این بازیکن ۲۱ساله قراردادی بلندمدت را با آبی‌های لندن امضا کرده است که تا سال ۲۰۳۲ اعتبار دارد.

گارناچو به وبسایت باشگاه چلسی گفت: برای من و خانواده‌ام لحظه‌ای باورنکردنی است که به این باشگاه بزرگ می‌پیوندیم. بی‌صبرانه منتظر شروع کار هستم. من جام جهانی باشگاه‌ها را تماشا کردم و پیوستن به قهرمان جهان خاص است. ما بهترین تیم جهان هستیم.

این مهاجم نهمین خرید تابستانی چلسی و پنجمین خرید تهاجمی پس از ژوآئو پدرو، لیام دلاپ، استوائو و جیمی گیتنز است.

چلسی چه بازیکنی را خرید؟

گارناچو از زمان اولین بازی‌اش در آوریل ۲۰۲۲ تجربه زیادی را کسب کرد و ۱۴۴ بازی برای یونایتد انجام داد. او بدون شک در بازی با توپ مهارت زیادی دارد و هیچ بازیکنی از یونایتد در فصل گذشته به اندازه او در یک‌سوم دفاعی حریف مالکیت توپ را به دست نیاورد.

گارناچو در عرصه باشگاهی ۲۷ بار گلزنی کرده است. (هر ۵.۳ بازی یک گل.) او در ۳۶ بازی لیگ برتر در فصل قبل شش بار دروازه حریفان را باز کرد که برای یونایتدی که در جایگاه پانزدهم قرار گرفت، آمار بدی به نظر نمی‌رسید.

