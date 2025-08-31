باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع)، سینماهای سراسر کشور از صبح فردا دوشنبه، دهم شهریور تا غروب تعطیل خواهند شد و اکران فیلمها از سانسهای ساعت ۱۹ از سرگرفته خواهد شد.
در روزهای گذشته فیلم کمدی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرحبخش به اکران اضافه شده و قرار است از چهارشنبه، ۱۲ شهریور نیز فیلمهای «ناتور دشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر و «آدمکش» با نام قبلی «تابستان همان سال» ساخته محمود کلاری به اکران درآیند.
در حال حاضر فیلمهای «پیرپسر»، «زن و بچه»، «مرد عینکی»، «ناجورها»، «صددام»، «جزایر قناری»، «اتاقک گلی»، «زعفرانیه ۱۴ تیر» و «غیبت موجه»، و انیمیشنهای «رویاشهر»، «پسر دلفینی ۲» و «فرمانروای آب» از جمله فیلمهای روی پرده سینما هستند.