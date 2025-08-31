باشگاه خبرنگاران جوان - جواد داوری رییس فدراسیون بسکتبال ایران در مورد نتیجه کسب شده در مسابقات کاپ آسیا گفت: در جلسات کمیته فنی قبل از مسابقات درباره این تیم و انتظار از آن با توجه به پوستاندازی صحبت شد و در نهایت حضور در جمع چهار تیم به عنوان هدف انتخاب شد. در این مسیر هم موفق شدیم و بعد از حضور مانولوپولوس در ایران جلسهای برای بررسی نتایج برگزار خواهد شد.
او افزود: بازیکنان تلاش بسیار زیادی کردند و بعد از چندین سال اتفاق بسیار خوبی برای بسکتبال ایران رخ داد که نوید روزهای خوب را میدهد. ما بردیم، مقامی کسب کردیم و حالا باید آن نتیجه را کنار بگذاریم، چون کار بسیار سختتری در انتخابی جام جهانی و تورنمنتهای آینده خواهیم داشت.
رییس فدراسیون در خصوص مسیر تیم ملی برای مسابقات انتخابی جام جهانی اظهار کرد: این مسابقات برای ما بسیار مهم است، اما باید بدانیم که در جریان لیگ هستیم و مشکلاتی در این مسیر داریم. با این وجود سعی میکنیم برنامه خوبی برای مسابقات تدارکاتی داشته باشیم.
او درباره قرارداد سرمربی خارجی تیم ملی با فدراسیون گفت: تا پایان دوره چهار ساله خودم با این مربی قرارداد داریم و بعد از آن برای ادامه حضورش تصمیمگیری خواهد شد.
داوری در پاسخ به نقدی که به اعزام نشدن پزشک به مسابقات کاپ آسیا وارد شده بود، گفت: این مسائل حاشیهای است. دو فیزیوتراپ همراه تیم بودند و بعد هم صادقی به ترکیب اضافه شد. اصولاً برگزارکننده مسابقات با بیمارستانها و پزشکها هماهنگ میکند تا در صورت نیاز شرایط کنترل شود. متاسفانه برخی افراد بدون اطلاع کافی حاشیهسازی میکنند و اطلاعات غلط در فضای مجازی منتشر میشود.
رییس فدراسیون در پایان تأکید کرد: اول راهیم و این نتایج نباید ما را خام کند؛ مسیر سختتری در پیش داریم. تیمهای آسیایی با اضافه شدن بازیکنان خارجی به سطح بالاتری رسیدهاند و ما باید با برنامهریزی بهتر خود را تقویت کنیم تا بتوانیم به آنها نزدیک شویم. با نبود بازیکنان کلیدی مثل حدادی، باید در پستهای مختلف تقویت شویم تا اتفاقات بهتری برای بسکتبال کشور رخ دهد.