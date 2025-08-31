با رویکرد کاهش بار ترافیک ناشی از تردد خودرو‌های عبوری و بازگشائی معابر بن بست، کار تملک و عقب نشینی چندین ملک معارض در محور شهید زندیه به شهید میر هاشم به اتمام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی شهردار منطقه با اعلام خبر فوق افزود: طی این عملیات که با بسیج تمامی امکانات زیر ساختی مدیریت شهری ناحیه ۳ منطقه برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده بود، تخریب چندین ملک معارض و قدیمی فاقد ایمنی انجام گردید. 

وی همچنین ادامه داد: محور شهید زندیه تا انتهای شهید میرهاشم از جمله معابر تاریخی این بخش از پایتخت بوده که با توجه به قدمت ساختمان‌ها و عدم عقب نشینی با معضل ترافیک مواجه می‌باشد.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه در چندین مرحله از ابتدای سال تا کنون اقدام به تملک و تخریب تعداد ۱۰ باب مغازه و عقب نشینی یک دیوار به مساحت ۸۵۰ متر مربع در راستای بازگشائی بن بست و کاهش بار ترافیک کرده است.

