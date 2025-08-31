باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به مناسبت روز پدافند هوایی آمده است: دهم شهریور، «روز پدافند هوایی»، یادآور همت بلند و مجاهدتهای سترگ دلیر مردانی است که با تکیه بر ایمان، علم و ابتکار، در حساسترین صحنههای تاریخی ایران عزیز در پی تضمین و تثبیت امنیت آسمان ایران اسلامی هستند و این روز فرخنده، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاوردها و ترسیم افقهای نوین در مسیر تعالی پدافند هوایی کشور است.
در ادامه این پیام آمده است: تحولات محیط امنیتی منطقه و جهان، بویژه تجارب ارزشمند ملت ایران در دفاع مقدس هشتساله و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضرورت روزآمدسازی سامانهها، تقویت قابلیتها و ارتقاء آمادگیهای عملیاتی پدافند هوایی را بیش از پیش نمایان و پیشرو قرار داده است که به فضل الهی چشم انداز و انتظارات ترسیم شده را محقق میسازد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام خود تاکید کرده است: بی تردید در این راستا، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی» باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، ابتکارات بومی، و سرمایهگذاری در نیروی انسانی متعهد و متخصص، در سطحی متناسب با تهدیدات نوپدید و مقابله موفق با تجاوزات محتمل دشمن، کارآمدی و اقتدار خود را تثبیت و توسعه دهد.
در ادامه پیام سرلشکر موسوی آمده است: همچنین، پیاده سازی اطمینان بخش نظام یکپارچه پدافند هوایی کشور و ارتقاء هماهنگی، همافزایی و نقشآفرینی مطمئن و مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این صحنه، ضرورتی راهبردی و ضامن کارآمدی دفاع همهجانبه برابر دشمنان بوده و در این مسیر، قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیاء (ص) بهعنوان محور اصلی سازماندهی و هدایت این مجموعه عظیم، با هوشمندی و هوشیاری درخور، نقشهای تعیینکننده و آیندهساز خود را باشکوه و عظمت به منصه ظهور خواهد رسانید.
منبع: ستادکل نیروهای مسلح