سرلشکر موسوی تاکید کرد: نیروی پدافند هوایی به عنوان خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی، متناسب با تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به مناسبت روز پدافند هوایی آمده است: دهم شهریور، «روز پدافند هوایی»، یادآور همت بلند و مجاهدت‌های سترگ دلیر مردانی است که با تکیه بر ایمان، علم و ابتکار، در حساس‌ترین صحنه‌های تاریخی ایران عزیز در پی تضمین و تثبیت امنیت آسمان ایران اسلامی هستند و این روز فرخنده، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاورد‌ها و ترسیم افق‌های نوین در مسیر تعالی پدافند هوایی کشور است.

در ادامه این پیام آمده است: تحولات محیط امنیتی منطقه و جهان، بویژه تجارب ارزشمند ملت ایران در دفاع مقدس هشت‌ساله و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضرورت روزآمدسازی سامانه‌ها، تقویت قابلیت‌ها و ارتقاء آمادگی‌های عملیاتی پدافند هوایی را بیش از پیش نمایان و پیش‌رو قرار داده است که به فضل الهی چشم انداز و انتظارات ترسیم شده را محقق می‌سازد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیام خود تاکید کرده است: بی تردید در این راستا، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی» باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ابتکارات بومی، و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متعهد و متخصص، در سطحی متناسب با تهدیدات نوپدید و مقابله موفق با تجاوزات محتمل دشمن، کارآمدی و اقتدار خود را تثبیت و توسعه دهد.

در ادامه پیام سرلشکر موسوی آمده است: همچنین، پیاده سازی اطمینان بخش نظام یکپارچه پدافند هوایی کشور و ارتقاء هماهنگی، هم‌افزایی و نقش‌آفرینی مطمئن و مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این صحنه، ضرورتی راهبردی و ضامن کارآمدی دفاع همه‌جانبه برابر دشمنان بوده و در این مسیر، قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به‌عنوان محور اصلی سازماندهی و هدایت این مجموعه عظیم، با هوشمندی و هوشیاری درخور، نقش‌های تعیین‌کننده و آینده‌ساز خود را باشکوه و عظمت به منصه ظهور خواهد رسانید.

منبع: ستادکل نیروهای مسلح

برچسب ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، پدافند هوایی
خبرهای مرتبط
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
سرلشکر موسوی:
ایران آماده همکاری با پاکستان برای ریشه‌کن کردن تروریسم است
دیدار حجت‌الاسلام گلپایگانی و سرلشکر موسوی با خانواده‌های شهدای اقتدار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
آخرین اخبار
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است
اثر واقعی ماشه به مراتب کمتر از تحریم‌های آمریکاست/ ماشه، فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران را می‌بندد
پزشکیان: هیچ قدرت خارجی نباید خللی در روابط دوستانه ایران و ارمنستان ایجاد کند
اسماعیلی: باید با سخت‌کوشی از مشکلات داخلی و بین‌المللی عبور کنیم