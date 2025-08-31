باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - ناصر عبداللهیان گفت: باد یکی از انرژی‌های تجدید پذیر است که در شهرستان خلخال با توجه به وزش باد و تندباد‌ها در فصول مختلف، ظرفیت مناسبی برای نصب توربین‌های بادی و تولید برق وجود دارد.

او افزود: تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله راهکار‌های مناسب برای حل مسئله ناترازی برق در کشور است.

مدیر کل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: در سال ۱۳۹۱ از طریق سازمان ساتبا یک پتانسیل سنجی امکان احداث نیروگاه‌های بادی را در هفت نقطه از استان اردبیل داشتیم که خروجی این هفت نقطه شهرستان‌های خلخال، سرعین و نیر شد که ما امکان احداث نیروگاه‌های بادی را در این شهرستان‌ها داریم.

عبداللهیان تصریح کرد: گردنه بادخیز روستای مجره شهرستان خلخال نیز ازمناطق مستعد طبیعی برای تولید انرژی بادی بوده که باد‌های پرتوانش می‌تواند برق پایدار مردم را تامین کند.

او همچنین افزود: از جمله مسیر‌هایی که پتانسیل اش با راندمان بالا مورد تایید قرار گرفت منطقه ازناو و الماس شهرستان خلخال بود که نیروگاه‌های بادی اگر در این دو نقطه احداث شود خروجی اش راندمان بالا خواهد بود.