مدیر جهاد کشاورزی رودان گفت: پیش‌بینی می‌شود از سطح زیرکشت بادمجان در این شهرستان بیش از ۹۰ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر تامین نیاز داخلی، به استان‌ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -فراز امیری، اظهار کرد: کشت نشاء بادمجان عمدتاً در بخش مرکزی شهرستان رودان انجام می‌شود و تا اوایل مهر ادامه دارد.

ارقام مورد کشت شامل کلش، رودون، شادو، ارمغان پارس و آرلن است.  

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بادمجان تولیدی رودان به استان‌های تهران و فارس ارسال و بخشی نیز به کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان و عراق صادر می‌شود.  

مدیر جهاد کشاورزی رودان اعلام کرد: برداشت بادمجان از نیمه نخست آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت‌ سال آینده ادامه خواهد داشت.  

منبع:جهادکشاورزی هرمزگان 

برچسب ها: جهادکشاورزی ، رودان ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل در رودان آغاز شد
رفع موانع تولید کارخانه آرد فدک رودان
بازداشت شکارچی متخلف در رودان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
کدو بمراتب از بادمجون بهتره
۰
۰
پاسخ دادن
۹۰ هزار تن بادمجان رودان راهی بازارهای داخلی و خارجی می‌شود
نصب دیزل‌ژنراتورهای پرتوان، گامی بلند در تامین برق پایدار و ایمنی ریلی هرمزگان
سرنوشت پرونده کلاهبرداری چند صد میلیاردی در بشاگرد
آخرین اخبار
سرنوشت پرونده کلاهبرداری چند صد میلیاردی در بشاگرد
۹۰ هزار تن بادمجان رودان راهی بازارهای داخلی و خارجی می‌شود
نصب دیزل‌ژنراتورهای پرتوان، گامی بلند در تامین برق پایدار و ایمنی ریلی هرمزگان
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
عملیات فوق‌سریع در صبا فولاد؛ استمرار انتقال ایمن گاز به قلب صنایع جنوبی