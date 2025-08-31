باشگاه خبرنگاران جوان -فراز امیری، اظهار کرد: کشت نشاء بادمجان عمدتاً در بخش مرکزی شهرستان رودان انجام می‌شود و تا اوایل مهر ادامه دارد.

ارقام مورد کشت شامل کلش، رودون، شادو، ارمغان پارس و آرلن است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بادمجان تولیدی رودان به استان‌های تهران و فارس ارسال و بخشی نیز به کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان و عراق صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی رودان اعلام کرد: برداشت بادمجان از نیمه نخست آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت‌ سال آینده ادامه خواهد داشت.

منبع:جهادکشاورزی هرمزگان